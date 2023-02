BBB 23: Sozinha, Aline Wirley cai no choro no jardim do reality show

Aline Wirley se emociona ao ficar sozinha na casa do BBB 23 e chora na área externa

A cantora Aline Wirley não conseguiu segurar a emoção nesta quarta-feira, 1º, no BBB 23. Em um momento sozinha pela manhã, ela se emocionou e chorou enquanto estava na área externa da casa do reality show.

Ela falou sobre a sua família e agradeceu por estar no programa.

"Será que pegou? O que será que tá acontecendo aí fora? Meu filho, meu marido, minha mãe, minha irmã. As pessoas que me amam, obrigada. Obrigada por me encorajarem a estar aqui. Não é fácil, vocês precisam saber. Mas eu vou ficar aqui, enquanto eu puder e enquanto me deixarem eu vou ficar aqui", disse ela.

Domitila também chora no BBB 23

Em outro canto da casa do BBB 23, Domitila Barros também chorou. Ela estava no banheiro com Tina quando começou a desabafar sobre o início do jogo e o medo do paredão e acabou chorando. "Você tá entendendo, Tina, essa sensação? Porque você veio de outro continente, você sabe como é isso. Eu sempre quis pertencer. Eu voltei várias vezes, é a primeira vez que eu tenho a chance", disse ela.

E ela completou: "Eu sei que sou brasileira o suficiente, mas sempre quis pertencer. Não tem nada a ver com a questão do Gabriel, tem a ver comigo. E se o Brasil tivesse me tirado da casa, ia ser muito difícil por isso. Aquela coisa de você lutar pra pertencer e não funcionar".