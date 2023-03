BBB 23: Sonia Abrão se irrita com Domitilia traduzindo fala de nova participante

Miss Alemanha Domitila ficou traduzindo espanhol da mexicana intercambista e irritou apresentadora

A apresentadora Sonia Abrão detonou a atitude de Domitila depois da entrada de Dania Mendez, da 'Casa dos Famosos'. Ela está fazendo um intercâmbio trocando de programa com Key Alves.

Com a entrada da participante, que fala espanhol, a miss Alemanha, que domina sete línguas, começou a traduzir o que Dania falava, o que a apresentadora achou desnecessário.

"Precisou muito da Domitila traduzir pra gente, né, precisou muito", debochou da atitude da ativista. Para ela, os brothers entendiam perfeitamente o que a morena falava e não era necessário explicar.

A apresentadora continuou: "Dá pra eles se entenderem. Domitila isso [a tradução para os demais brothers] é desnecessário", detonou.

Com a entrada surpreendente da mexicana na casa, os brothers começaram a se perguntar se Larissa havia sido eliminada para ir ao programa, nos Estados Unidos. No entanto, a troca foi feita com a jogadora de volei Key.

"Venho dos Estados Unidos. Venho de uma outra casa, com olhos vendados, de avião. Estou em uma casa lá", explicou Dania. Domitila questionou: "Alguém dessa casa está lá?". Dania disse que"com certeza!". Bruna, então, já teorizou:"Então a Larissa vai voltar!".

