BBB 23: Sonia Abrão faz críticas para a respecagem do reality show

Sonia Abrão não aprova dinâmica de repescagem com ex-BBBs no reality show: 'Isso não é certo'

A apresentadora Sonia Abrão deu a sua opinião sobre a notícia de que o BBB 23, da Globo, terá uma repescagem com os participantes que já foram eliminados do jogo. No programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, ela criticou a dinâmica, que vai trazer de volta dois ex-BBBs para disputarem o prêmio final.

“Gente, me fala, como é que você vai trazer alguém que entra no jogo sabendo de tudo o que acontece, que já leu o jogo de trás para frente, que sabe inclusive dos próprios defeitos que fizeram com que fossem rifados pelo público? Não está justo, isso não é certo", disse ela.

Então, ela completou: “Para competir pelos R$ 2 milhões, é injusto isso. Não é honesto com o pessoal. Eles estão lá batalhando, ficaram. Isso é um desrespeito também ao público que votou nesse pessoal todo. Parece que não vale de nada. Eles foram rejeitados".

Por fim, a comunicadora citou Fred Nicácio. "Como é que se traz de volta um ‘Nicácio com K’, que compara mulher com cachorra? Eu fiquei doida com essa história, ‘assim se corrige injustiça’. Que injustiça, cara pálida? Todo pessoal que saiu merecia sair de verdade! Eu não queria ninguém de volta!", contou.

Saiba como será a repescagem do BBB 23: Casa do Reencontro

O apresentador Tadeu Schmidt revelou detalhes de como será a repescagem do BBB 23. A dinâmica via contar com a participação dos eliminados do reality show desde a primeira semana - excluindo Bruno Gaga, que desistiu, e MC Guimê e Cara de Sapato, que foram expulsos. Os ex-BBBs vão disputar duas vagas para retornar à disputa pelo prêmio de campeão.

A votação será aberta na terça-feira, 21, e a decisão será revelada na quinta-feira, 23 . A Globo criou uma Casa do Reencontro, onde confinou os participantes que foram eliminados nos paredões, sendo Larissa, Key, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília. Eles e o participante eliminado nesta semana vão disputar o voto do público. Os ex-BBBs já estão confinados e não sabem o que vai acontecer com eles.

"Vai ter reencontro aqui no Big Brother Brasil! Na próxima quinta-feira, dois ex-participantes desta temporada vão voltar para a nossa casa. E quem vai decidir quem retorna ao jogo são vocês. Como vai ser isso? Na terça-feira, a pessoa eliminada do paredão desta semana vai direto para a casa do reencontro. Lá, ela vai se juntar a Larissa, Key, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília. E a gente vai abrir uma votação no Gshow. Os dois mais votados por vocês vão voltar para o jogo para disputar o prêmio do BBB 23. Ambos voltam sem imunidade, e nesta semana não participam nem da prova do líder e nem da prova do anjo, que aliás vai ser autoimune", disse o apresentador.