BBB 23: Sisters levam bronca inesperada da produção por causa de atitude proibida

Sisters tomam atitude proibida na casa do BBB 23 e a produção chama a atenção delas na mesma hora: 'Atenção'

Uma bronca inesperada da produção do BBB 23, da Globo, chamou a atenção nesta quinta-feira, 2. Isso Key Alves e Domitila Barros tiraram objetos do lugar correto na casa do reality show e levaram uma chamada de atenção da equipe do programa.

Tudo aconteceu quando elas foram conversar na área externa da casa e levaram junto as almofadas que costumam ficar no sofá da sala. Rapidamente, a produção deu um aviso. “Atenção, Key e Domitila, as almofadas da sala devem ficar na sala”, avisou a voz misteriosa.

As duas levaram um susto com a bronca inesperada. “Não sabia que essas eram da sala”, disse Domitila. E Key declarou: “Nem eu. Mas aqui não tinha almofada?”.

Então, Domitila desabafou: “Não sei, amiga, não estou entendendo mais nada”. E Key concordou: “Não entendo mais 'never', mais nada”.

Key Alves revela pesadelo no BBB 23

No quarto Fundo do Mar do BBB 23, Key Alvescontou que teve um pesadelo. Ela disse que sonhou com os brothers do BBB 23 dentro do reality, mas em outra casa. “A Larissa vinha pra cima de mim, e o Cowboy me protegia. E o Fred falava ‘Você tá errada mano, você tá errada’ pra ela, e ela louca”, conta a atleta.

"E aí veio o Fredão, só que ele tava com uma máscara, e ele ficava assim: ‘Eu avisei, eu avisei”, ela comenta. Em seguida, Key diz acreditar que seu subconsciente associou com a discussão que acontecia na casa do BBB 23 naquele momento, já que ela começou a ouvir a voz de MC Guimê.