BBB 23: Sisters falam de comportamento de Ricardo: ''Só escuta o que ele quer''

Em conversa na cozinha, Aline Wirley, Amanda e Larissa criticam o jogo de Ricardo Alface

Após a eliminação de Sarah Aline (25) e a formação de mais um paredão no BBB 23, que está disputado por Amanda, Domitila e Larissa, as sisters do Quarto Deserto comentaram sobre postura de Ricardo (31).

Na cozinha da Xepa, Amanda, Larissa e Aline Wirley, questionaram se haverá Jogo da Discórdia nesta segunda-feira, 17. Larissa e Aline disseram que não têm o que falar e a professora de Educação Física brincou: "Amandinha tem. Na ponta da língua!"

A médica disse que conversou com Ricardo no dia anterior. "No fundo, o que você tinha para falar para ele, você já falou algumas vezes. Não é a primeira, nem a segunda. Você já falou algumas vezes. E ele insiste em voltar nisso. Então... Ele não ouve", disparou Aline.

"Ele só escuta o que ele quer. Ele só escuta quem ele quer... Ele falou assim: Ah, porque você anulou seu voto por medo de ir no paredão. Eu falei: Facinho, é o que você está fazendo o tempo inteiro aqui. Combinando voto com um monte de pessoas para não ir no paredão", disse ainda a cantora.

Amanda, então, recordou que o brother afirmou não ter medo de ir ao paredão, mas que agradeceu a ela quando as sisters não votaram nele. "Encarar o paredão de frente é uma coisa, agora, qualquer um de nós tem medo", opinou Aline.

BBB 23: Ricardo Alface critica possível Top 3 com sisters do Deserto

Ricardo Alface e Domitila Barros conversaram sobre os rumos do jogo na reta final do BBB 23. No Quarto do Líder, o biomédico e a ativista comentaram sobre a possibilidade de Top 4 só com as sisters do Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa.

A modelo afirmou acreditar ser um "absurdo" se a final for apenas com as integrantes do Deserto. "Entender agora que, se pá, é um Top 5 só do Deserto é, pra mim, muito absurdo, por tudo que passei nesse jogo. É muito absurdo! Querendo ou não, nós somos agora aliados, mas você, originalmente, é do Deserto. Se volta Larissa e Amanda, é um Top 5 só do Deserto. Se volta, por exemplo, eu e Larissa, é um top 5 Bruna, Larissa, Aline, eu e você. Se volta eu e Amanda, aí é Bruna, Aline, Amanda, eu e você. É um top 5 muito longe de tudo que podia imaginar", disse ela.