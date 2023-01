BBB 23: Sister deixa Bruna Griphao desconfortável ao comentar sobre suposta traição: ''Medo''

Em conversa no BBB 23, sister Larissa questiona Bruna Griphao sobre polêmica recente de traição de atriz da Globo

Em conversa na área externa da casa do BBB 23, na madrugada desta quarta-feira, 18, a atriz Bruna Griphao (23) ficou visivelmente sem graça com pergunta de sua dupla, Larissa (24).

Antes do confinamento, Bruna se envolveu em polêmica ao ser apontada como a atriz da Globo que traiu o ex-namorado com três homens. Larissa, então, quis saber sobre a fofoca e questionou a loira sobre o ocorrido, tentando arrancar uma confissão da parceira de provas.

"Parece que eu li alguma coisa de uma menina que namorava e o namorado... Eu não sei, nem sei se é teu, tá?", começou falando a morena.

A atriz olhou para a professora de Educação Física afirmando que já sabia do que ela estava falando. Tentando despistar, ela não negou: "Já sei o que você vai falar. Tô até com medo. Não sei, pode ser, também. Já aconteceu tanta coisa na minha vida, tão bizarra". Encerrando o assunto, Larissa comentou: "É, melhor não. As pessoas ficam expondo coisas."

Antes de entrar no BBB 23, Bruna Griphao namorava Rafael Monteiro. Os dois chegaram a surgir em clima de romance durante viagem em março de 2022.

Confira a conversa de Bruna Griphao e Larissa no BBB 23:

Meu Deusssss, a Larissa ia falar com a Bruna sobre a fofoca dela ter traído o namorado com dois caras. Bruna cortou na hora #BBB23pic.twitter.com/uWl4MoRj8x — Tudo sobre o #BBB23 (@nnewsbbb) January 18, 2023

BBB 23: Bruna Griphao vira meme e é comparada com Lucas Bissoli, do BBB 22

Bruna Griphao agitou as redes sociais na terça-feira, 17, com uma reação durante a prova de imunidade do BBB 23 que durou mais de 12 horas!

Em determinado momento da disputa, uma expressão da artista acabou viralizando e gerou piadas e memes. A loira chegou a ser comparada com Lucas Bissoli, o Barão da Piscadinha do BBB 22. A internet não perdoou e os internautas se divertiram com a expressão de Bruna durante a prova de imunidade no reality. Vale destacar que a dupla vencedora da disputa foi Fred e Ricardo, garantindo mais uma semana no confinamento. "Bruna Griphao ia amar conhecer Lucas Bissoli", "Bruna tá só o Lucas", "Meme atualizado com sucesso", "A história se repete", "Mesma energia. Lucas e Bruna, separados por uma edição", disseram alguns seguidores.

