BBB 23: Sem saber sobre término de Key Alves e Gustavo, Ricardo questiona: ''Será que estão juntos?''

Em meio ao anúncio do fim do namoro de Key Alves e Gustavo, Ricardo Alface pergunta sobre status de relacionamento dos eliminados

Na manhã desta terça-feira, 04, mesmo dia em que os ex-BBBs Key Alves (23) e Gustavo (28) anunciaram que não estão mais juntos, Ricardo Alface (30) comentou com sisters na casa do BBB 23 sobre o relacionamento dos dois.

Em papo com Domitila Barros, Sarah Aline e, enquanto tomavam café da manhã na cozinha da Xepa, o biomédico perguntou sobre o status do casal fora do confinamento. "Ela e o Cowboy, será que estão juntos ainda?", indagou o brother.

Sem saber que a relação dos eliminados chegou ao fim, Domitila respondeu: "Tá! Não tavam no retorno [Casa do Reencontro] também?! O pessoal falou que eles continuam juntos, mas em cidades diferentes". "E o Cowboy assinou com a agência da Virginia", disse ainda a ativista.

Key Alves abre o jogo sobre o término com Gustavo: ''Não foi um término amigável''

Após Gustavo Benedeti se manifestar sobre o fim do relacionamento com Key Alves, do BBB 23, a jogadora de vôlei também usou as redes sociais para falar sobre o término.

Em publicação em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 04, ao postar uma foto dos dois em preto e branco, a atleta também falou sobre o término da relação que começou no confinamento. Key desmentiu a notícia de que teria sido um término amigável e contou que a decisão partiu do fazendeiro.

No início do texto, ela destacou que passou por momentos difíceis após a eliminação do programa, como a morte do avô, lesão de sua irmã, e agora o fim do relacionamento com Gustavo.

"Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste. Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram", desabafou a ex-sister em trecho do texto.

