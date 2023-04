BBB 23: Sarah e Ricardo voltam a discutir: 'Me incomoda muito'

Sarah e Ricardo discutem novamente e ela reclama do comportamento dele no jogo do BBB 23

Na casa do BBB 23, da Globo, Sarah Aline e Ricardo voltaram a discutir a relação deles no confinamento. No Quarto do Líder, ele reclama que não consegue expor a sua opinião sobre os assuntos que surgem no jogo e ela rebate dizendo que é interrompida por ele.

"Me incomoda muito, porque você consegue ouvir por muito tempo muitas pessoas falando. Quando eu vou falar, você fala: 'Você fala muita informação, é muita coisa'. Calma, eu só estou te falando uma coisa que me incomoda", afirmou ela.

E ele rebateu: "Eu tenho que te responder as coisas. Como é que eu vou responder tudo? Não tem como organizar". Assim, Sarah alfinetou: "Eu vou começar agora a me policiar pra falar somente o que você quer ouvir, só que não fica falando pra mim que você não consegue entender o que eu estou falando, porque eu estou começando a me questionar se eu sou compreensível".

Saiba como foi a prova do líder da semana

A semana acelerada do BBB 23 já começou! Logo após a eliminação de Fred Nicácio do BBB 23, da Globo, os participantes já fizeram uma nova prova do líder. Sarah Aline se deu bem e é a nova líder da edição.

A prova do líder foi dividida em três etapas. Na primeira fase, os participantes fizeram um jogo da memória. Eles tinham que conseguir acertar três combinações para seguir para a próxima etapa. Bruna Griphao, Amanda, Ricardo e Sarah Aline conseguiram se dar bem e foram para a próxima fase da prova.

Na segunda fase, os quatro concorrentes tiveram que montar quebra-cabeças que estavam dentro de uma mala. Os dois mais rápidos na montagem do quebra-cabeça foram classificados para a próxima etapa. Sarah e Amanda se classificaram para a próxima etapa.

Na terceira fase, Amanda e Sarah tiveram que encontrar cards coloridos na piscina de bolinhas, colocá-los nas urnas corretas e apertar o botão. A vencedora foi Sarah Aline, que foi quem conseguiu concluir a prova no menor tempo e de forma correta.

Ao assumir a liderança. Sarah deu as pulseiras do grupo Vip para Ricardo e Cezar Black.