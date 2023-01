BBB 23: Sarah, da Pipoca, revela qual é o seu defeito

Integrante do Grupo Pipoca, Sarah revela detalhes de sua personalidade e cita vingança: 'Adoro ter certeza de que vou me vingar do jeito certo'

A psicóloga e analista de Diversidade Sarah Aline é nova integrante do grupo Pipoca do BBB 23, da Globo. Ela tem 25 anos, é de Osasco, em São Paulo, e seus pais são missionários. Ela mora sozinha em um apartamento que montou com tudo o que comprou com o dinheiro do seu trabalho.

Ela diz que tem facilidade para interagir com pessoas e é seletiva para relações profundas. Em seu vídeo de apresentação, ela contou até sobre vingança e revelou qual é o seu defeito. “Falo muito, é um defeito que eu acho maravilhoso. Sou irritadinha, faço cara de deboche. Eu não gosto de me vingar na maldade, adoro ter a certeza de que vou me vingar do jeito certo”, afirmou.

Ela ainda contou que é intensa, desastrada e responsável. “As fofoquinhas edificam meu ser”, declarou. Ela adora festas, tem ótima memória e seu ponto fraco é o amor. “Quando me apaixono, saio do encontro já pensando no nome dos nossos filhos”, declarou ela, que completou: “O BBB é o sonho da minha vida. Para mim, vale tudo pelo prêmio. Não tem como não ser assim”.