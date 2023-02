BBB 23: Sarah Aline sai em defesa de Cezar Black em conversa com o grupo do Quarto Deserto

A psicóloga Sarah Aline conversou com o grupo do Quarto Deserto do BBB 23 e defendeu Cezar Black que estava sendo alvo dos brothers

Nesta terça-feira, 28, Sarah Aline se juntou ao grupo do Quarto Deserto do BBB 23 e saiu em defesa de Cezar Black após o brother se tornar o alvo do grupo.

A atitude de Sarah veio após Cezar ter uma crise de choro por conta das acusações feitas contra ele no Jogo da Discórdia que ocorreu nesta última segunda-feira, 27.

“Posso falar uma coisa séria?”, questionou Sarah Aline após entrar no quarto e ser celebrada pelo grupo “oposto” ao da psicóloga, mas que a consideram uma aliada.

Sarah então começou a se posicionar, e falar pelo grupo Fundo do Mar: “A gente entende que foi uma situação errada. O cuidado com a saúde mental, precisa ser tão cuidadoso quando a gente fala, que se não magoa até o outro que errou”.

“Então, acho que o Black está numa dor muito sensível. Eu também conversei com a Amandinha ontem, conversei com a Aline, acho que algumas palavras que foram ditas, não precisam ser ditas, e se tornam sim pejorativas”, comentou.

A sister ainda alertou o grupo:“Mas, agora, toda e qualquer reação com ele nesse tema... Acho que sobre o comportamento dele ali na briga, acho vantajoso a gente falar, tipo: ‘você poderia ter esperado um tempo’, ‘ter sensibilidade com o tempo’. Mas sobre o tema, vamos deixar esfriar até para a gente não ficar reforçando essa dor no próprio Black”.

Como psicóloga, Sarah ponderou: “A gente tem que defender essa pauta, a gente como sofre e a gente como profissional, a gente sabe como isso é muito singular na nossa sociedade e o quanto o tema precisa ser tratado com coerência. Mas agora está batendo em um lado no Black que não é legal e que reforça as mesmas coisas que a gente está tentando pontuar”.

Antônio “Cara de Sapato” quis se defender e disse: “Sarinha, na verdade, é uma parada que já tinha passado. Quem trouxe isso, não fui eu”. E Sarah concordou dizendo que havia sido o próprio Black na briga.

Aline Wirley questionou a psicóloga se havia acontecido alguma coisa que havia deixado o brother mais sensível. Sarah respondeu que não, mas que todos do Quarto Fundo do Mar perceberam que ele não estava bem.

“Cara de Sapato” ainda se explicou para Sarah: “Eu pedi para conversar com ele, e quando eu fui conversar com ele, fui na maior camaradagem. Como, por exemplo, eu gostaria que fizessem comigo se eu tivesse qualquer fala errada, qualquer postura errada”.

Pronunciamento!

Quem também defendeu Cezar Black foi a equipe do brother aqui fora. Nas redes sociais, a equipe do enfermeiro publicou uma nota se pronunciando e esclarecendo o caso.

"Nota de esclarecimento: A Psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra. Ter medo de falar sobre, traz a tona o preconceito inserido na sociedade", começava afirmando o texto.