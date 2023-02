BBB 23: Sarah Aline revela estar incomodada com Fred Nicácio: “Está muito difícil”

A participante Sarah Aline revelou que está incomodada com Fred Nicácio em uma questão de convivência

Nesta quarta-feira, 1, Sarah Aline fez um desabafo no Quarto Fundo do Mar sobre Fred Nicácio. A sister conversava com Márvvila sobre o apresentador do programa “Queer Eye Brasil”.

Márvvila começou falando sobre Fred: “Ele é assim...”. E Sara completou: “Expansivo demais”. “Não é maldade. Mas isso me deixa... Eu não tenho vontade de conversar”, revelou a sister.

A cantora de pagode deu uma sugestão para Sarah: “Quando a pessoa é assim, você tem que chegar na mesma intensidade”.

“Não é por eu não poder falando quando ele está falando. É que é geral”, explicou Sarah sobre seu incômodo. A sister ainda ponderou: “É com qualquer pessoa, não é só comigo. Esse jogo, é um jogo de convivência, vai chegar um momento que todo mundo aqui vai te incomodar em alguma coisa. Tô percebendo que isso é uma parada que na convivência me incomoda”.

A biomédica ainda deixou claro: “Eu também posso ser uma pessoa que fala só sobre mim, não sei. Mas isso tem me incomodado. Aí eu fico com essa de, não é uma crítica, não colocaria ele no Paredão por causa disso, mas pra convivência isso está muito difícil”.

Relato!

Ainda nesta quarta-feira, Antônio "Cara de Sapato" revelou para Márvvila e Gabriel Santana sobre um diagnóstico que teve quando criança. O lutador de MMA revelou que foi diagnosticado do Síndrome de Tourette.

"Comecei a ter tique nervoso e tal, a Síndrome de Tourette, com 7 anos de idade. Ou seja, desde muito cedo. Coisas que eu vejo hoje de inseguranças e medo e tudo isso na minha vida, hoje como adulto, eu enxergo que vieram da minha infância", comentou o líder da semana.