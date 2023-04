BBB 23: Sarah Aline revela alvo para o paredão e diz: ''Não tenho medo''

Em conversa com Ricardo Alface, Sarah Aline conta sobre opção de voto para paredão no BBB 23 e quem puxaria em possível contragolpe

Após a eliminação de Marvvila (23) no BBB 23, Sarah Aline (25) ficou bastante abalada e foi consolada pelo affair no confinamento, Ricardo Alface (30), na madrugada desta quarta-feira, 05.

No Quarto Fundo do Mar, deitados na cama, os dois conversaram sobre o jogo e o biomédico comentou sobre uma fala de Fred Nicácio em conversa mais cedo, quando ele incluiu Ricardo na contagem de votos do grupo.

"Ele sabe que aqui não é cinco. Ele mesmo sabe, até ontem ele tava esperando eu sair do quarto pra falar sobre voto, agora já quer me incluir, porque perdeu uma pessoa daqui", analisou ele. O brother ainda comentou que Nicácio está "quieto" no jogo desde que voltou para o reality, dizendo que o médico não fala o que precisa nos Jogos da Discórdia;

"É que ele sabe que não vai [para o paredão]. Por elas, ele não vai. Agora, nesse agora ele não vai. Elas vão me colocar, eu tenho certeza", respondeu Sarah. Ricardo, então, diz que vai fazer o que puder para proteger a sister.

"O que eu puder fazer pra proteger você, eu faço. Se eu sentir que, em algum momento, elas vão querer colocar você, eu jogo contra", garantiu ele.

"Estou olhando pro jogo que elas estão fazendo agora, eu tenho certeza que elas vão tentar me colocar e não vão colocar o Fred diretamente, só se eu não tiver disponível", especulou Sarah.

Ricardo questionou qual participante a psicóloga puxaria em um possível contragolpe, e a sister disparou: "Bruna. É a pessoa que eu quero. Eu tenho que pensar, mas eu iria muito fácil na Bruna também, não tenho medo. Se eu tiver que sair, eu vou sair".

Veja:

BBB 23: Sisters definem ordem de votos

Após a eliminação de Marvvila na noite de terça-feira, 04, na casa do BBB 23, as sisters do Quarto Deserto comemoraram que Amanda e Larissa permaneceram no reality show e falaram sobre o jogo durante a madrugada.

Faltando pouco para a reta final do programa, Larissa motivou as aliadas dizendo que elas precisam se manter juntas e unidas. Em determinado momento, elas comentaram sobre Domitila Barros, e a professora de Educação Física disse: "Ela tem uma torcida, mas não se apavorem porque ela não é um Jason", falou ela, se referindo ao personagem dos filmes de terror. "Ela não é a Juliette, nem perto (...) Nem nunca vai ser", disparou Bruna Griphao.

As sisters do Quarto Deserto especularam sobre formação do próximo paredão. "Essa semana talvez você vá, é interessante ir com a Sarah e com o Black, que foram pessoas que não se posicionaram tanto no jogo", opinou Larissa.

