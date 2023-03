BBB 23: Sarah Aline reprova postura de brothers: "Discurso não bate"

Sarah Aline repercutiu a formação do paredão: "Injusto quererem colocar na nossa conta"

Sarah Aline conversou com Domitila e Cezar na cozinha da Xepa. A psicóloga explicou para os aliados o desentendimento que teve com integrantes do Grupo Deserto.

"Ontem, eu já estava chateada, mas a ficha ainda precisava cair. É muito injusto eles ainda quererem colocar na nossa conta. Tipo 'ah a gente ficou a semana inteira fazendo de tudo pra não votar em vocês, e vocês arquitetaram um esquema pra votar na gente'", desabafou a sister.

Domitila perguntou quem falou isso. "Os três: o Fred, a Bruna e a Lari", respondeu Sarah. "Gente que botou você no Paredão!", pontuou Cezar.

O enfermeiro ainda frisou o fato que, indicada pelo Líder, a psicóloga não teria direito a participar da Prova Bate-Volta.

Fred já tinha conversado com a psicóloga e avisado que a indicaria sob o pretexto de proteger Marvvila. No entanto, a dinâmica da formação de Paredão surpreendeu a casa e expôs Larissa e a cantora.

Tendo que desempatar, Fred acabou levando Marvvila ao Paredão. A situação causou desconforto entre os brothers que, apesar de fazerem parte de grupos opostos, se consideram amigos.

"É isso que estou querendo dizer. O discurso não bate! No primeiro momento, eu entendi, prestei atenção, quis compreender. Mas a partir do momento que eles falam 'não, a gente estava brigando com o nosso grupo inteiro', a solução que eles encontraram foi me colocar no Paredão porque eu sou uma pessoa forte na concepção dele, mas colocou o meu na reta. Então, não vem pesar na minha de que 'ai, a gente ficou defendendo vocês!' Não ficou!", enfatizou Sarah Aline.

BBB 23: Fred revelou para Sarah Aline que iria votar nela

Fred decidiu ter uma conversa com Sarah Aline antes de indicá-la ao paredão. Em uma conversa na academia, ele entregou que ela era a sua escolha e deu a sua justificativa.

“Aqui dentro eu sempre tento equilibrar o coração e a razão... A decisão da indicação, a única que eu consigo fazer essa semana que tem essas duas coisas, é te indicando para o paredão”, disse ele.