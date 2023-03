BBB 23: Sarah Aline desabafa sobre o paredão: "Tenho muita coisa pra viver"

No paredão do BBB 23, Sarah Aline afirmou que ainda tem muita coisa para viver no reality show

Sarah Aline está no paredão do BBB 23 após ter sido indicada pelo líder da semana, Fred. Ela disputa a preferência do público para seguir no reality show com Domitila Barros e Key Alves.

Na tarde desta terça-feira, 7, durante uma conversa com a miss Alemanha, a psicóloga refletiu sobre o jogo e contou como está se sentindo. Ela afirmou para a colega de confinamento que sente que tem muita coisa para viver no programa.

"Não consigo sentir que eu estou 100% em paz comigo. Não que eu ache que eu fiz alguma coisa errada. Mas eu sinto que eu tenho muita coisa pra viver ainda, sei que isso pode ser expectativa...", desabafou ela.

Ao ouvir a amiga, Domitila afirmou que entende como ela está se sentindo. "Como os sonhos, né? A gente vive sonhando aqui e nunca sabe se é um sonho revelador, se é de trabalhar o que aconteceu no dia, de ansiedade, se é alguma coisa que é para acontecer...", pontuou.

Vale lembrar que Sarah Aline e Fred protagonizaram uma briga durante o Jogo da Discórdia desta última segunda-feira, 6. E durante um desabafo com Ricardo, a sister disse que não se arrepende de ter enfrentado o brother e deu a entender que não vai deixar essa nova rivalidade de lado. "Se todas as vezes que eu for pro paredão, isso me desesperar, eu vou fazer isso. Mas agora quem vai se desesperar aqui dentro vai ser ele", garantiu a psicóloga.

