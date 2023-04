BBB 23: Sarah Aline critica jogo de sisters: ''Elas estavam dormindo pro game e eu já estava fazendo''

Emparedada, Sarah Aline avalia jogo de sisters do Quarto Deserto e dispara que fez mais no confinamento do que as adversárias

Após a formação do 13º paredão do BBB 23, na madrugada desta segunda-feira, 10, Sarah Aline, FredNicácio e Domitila Barros conversaram sobre os votos e seus adversários no jogo.

No Quarto Fundo do Mar, o médico reagiu à indicação do líder Ricardo Alface, e a psicóloga analisou o jogo das sisters do Quarto Deserto, já que foi alvo de votos do grupo na berlinda. Ela não gostou de ouvir, mais uma vez, que seu jogo é confortável.

"Quando elas ficam acusando sobre o meu jogo talvez não ser um jogo de muito posicionamento, de pessoas que vão e falam, eu fiquei fazendo uma comparação de quando eu tive que fazer alguma coisa enquanto elas não fizeram nada", iniciou a sister.

A paulista comentou que Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa não se posicionaram nos Jogos da Discórdia por várias vezes e que quando elas passaram a acampar para atender o Big Fone, ela já tinha feito isso no jogo. "Enquanto elas estavam dormindo pro game delas, eu já estava fazendo", disparou Sarah.

Na sequência, Sarah falou que enquanto Fred estava fora da casa do BBB 23, as sisters tentaram se aproximar de Marvvila, Gabriel Santana e Domitila, e que a mudança entre as aliadas aconteceu após Larissa retornar ao jogo.

"Larissa volta, unifica elas, fala que elas precisam acordar, elas começam a ficar no Big Fone. Ganham uma prova de resistência, sim, com muito mérito, e do dia pra noite estão jogando. E os outros posicionamentos? E enquanto a gente estava fazendo? Isso me cansa", apontou ela.

Ao finalizar, Sarah Aline ainda comentou sobre a aproximação de Ricardo do Quarto Deserto logo após a votação. "A estratégia delas é fazer o possível pra que nenhuma delas tenha um embate de paredão".

BBB 23: Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline estão no paredão

Na noite de domingo, 9, os participantes do BBB 23 formaram o 13º paredão da temporada e os emparedados são: Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline. A eliminação será terça-feira, 11. Saiba como foi a formação do paredão.

Nesta semana, Cezar Black conquistou a prova do anjo, que é autoimune. Além disso, ele emparedou Aline Wirley e Amanda por causa do castigo do monstro. Na noite deste domingo, o líder Ricardo indicou Fred Nicácio direto para o paredão.

Na sequência, os participantes fizeram a votação da casa no confessionário e aconteceu um empate entre Bruna Griphao e Sarah Aline. O líder Ricardo desempatou e mandou Bruna para a berlinda. Então, o apresentador Tadeu Schmidt comandou o restante da dinâmica da formação do paredão. Aline comprou o Poder Curinga, que é o poder da mistura, que deu a chance da cantora trocar um dos emparedados pelo monstro com alguém que ainda não está no paredão. Como estava com um dos colares do Monstro, ela decidiu sair do paredão e emparedar Sarah Aline.

Então, o emparedado pelo líder, Fred Nicácio, teve o poder de tirar um dos emparedados pelo monstro do paredão e ele decidiu tirar Sarah Aline. Por fim, Amanda, que está no paredão pelo Monstro, teve o poder de dar o outro colar do monstro para alguém e ela decidiu dar novamente para Sarah. Assim, a formação do paredão ficou com quatro emparedados: Fred Nicácio, Bruna Griphao, Amanda e Sarah Aline. Por fim, os emparedados disputaram a prova bate-volta e Amanda se salvou.

