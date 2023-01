BBB 23: Saiba quem é o namorado de Manoel, da Casa de Vidro

Integrante da Casa de Vidro, Manoel vive relacionamento aberto com Raphael Piza. Veja as fotos dos dois juntos!

O psiquiatra Manoelestá confinado na Casa de Vidro do BBB 23, da Globo, e revelou que vive um relacionamento aberto com Raphael Piza. Os dois estão juntos há cerca de dez anos e costumam compartilhar fotos juntos nas redes sociais e também declarações de amor.

Com a participação de Manoel na Casa de Vidro, os internautas ficaram encantados com a beleza de Raphael ao investigarem a vida do novo candidatado a ser brother do reality show.

Antes de ser confinado, o rapaz contou que ele e o namorado se encontraram pela primeira vez quando foram assistir a um filme do Harry Potter e guardam uma varinha do filme no quarto deles como recordação. O relacionamento é aberto e ele pode viver um romance dentro do programa. “Antes do nosso relacionamento ser aberto, tive uns casos e sofria com isso, nesse processo fui soltando os segredos, conversei com ele. Tenho exposto todos os meus pontos para os meus pais”, disse ele.

Quando eles completaram 10 anos juntos em abril de 2022, Raphael fez uma homenagem para Manoel. "10 anos! E eu achava que essa data seria algo muito distante, mas como se eu tivesse piscado os olhos, aqui estamos nós. Acho que melhor, como um grande sonho, em que você vive, mata dragões, ajuda amigos, salva sua família, é picado por cobra… Tudo numa noite só. Parece que foi assim, só que diferente, porque foi/é um grande sonho de amor. Todos os dias com você foram bons, e por incrível que pareça, depois de 10 anos, eles continuam sendo bons, parece que ainda melhores que os anteriores. Eu anseio por viver mais dias com você, mais anos e anos, e se for possível, mais vidas.

Você é a minha melhor companhia, o meu melhor amigo e o meu melhor amor. Eu te amava, te amo e te amarei pra sempre!", escreveu.

Veja as fotos de Manoel e Raphael:

