BBB 23: Saiba que horas o Big Fone vai tocar neste sábado, 25

Boninho revela quando o Big Fone vai tocar na casa do BBB 23 neste sábado, 25, para dar uma missão para quem atender

Neste sábado, 25, os fãs do BBB 23, da Globo, não podem perder a edição ao vivo! Isso porque a emissora promete muitas emoções com a eliminação e um Big Fone. Saiba quando o Big Fone vai tocar!

Nas redes sociais, o diretor de TV Boninho contou que o Big Fone vai tocar exatamente um minuto após a contagem do novo valor do prêmio – que acontece depois da eliminação do paredão. Então, os fãs podem ficar de olho no eliminado da noite e não desgrudar o olho da telinha.

“A semana turbo está voando no BBB e hoje tem eliminação e Big Fone ao vivo! Tudo na Globo. O Big Fone vai tocar exatamente um minuto após o modo Stone subir o prêmio”, disse ele.

Nesta rodada, quem atender ao Big Fone vai ganhar a imunidade para o próximo paredão e ainda precisará indicar alguém para a berlinda.

Vale lembrar que este será o segundo Big Fone da semana. Na outra rodada, o Big Fone foi atendido por MC Guimê na quinta-feira, 23, e recebeu o Poder Supremo, que deu a chance de trocar alguém do paredão formado na própria quinta.

O próximo paredão do BBB 23 será formado no domingo, 26, com a eliminação na terça-feira, 28.