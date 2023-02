BBB 23: Saiba qual é o salário de um Dummy do reality show

Possível salário de um Dummy do elenco do BBB 23 vaza na internet e impressiona!

O personagem Dummy é muito conhecido dos fãs do Big Brother Brasil há algumas edições e sempre aparece durante as provas do reality show. Agora, o valor do salário dos profissionais por trás da fantasia vazou na internet e surpreendeu!

De acordo com o site Observatório da TV, um Dummy ganha um salário entre R$ 3.300 e R$ 4 mil por mês e também benefícios durante a duração do programa no ar, ou seja, quase quatro meses.

Vale lembrar que o Dummy é o auxiliar do apresentador Tadeu Schmidt e da produção do reality show na interação direta com os participantes. Eles aparecem para ajudar na realização das provas e também para passar as orientações nas dinâmicas. O personagem tem uma fantasia que deixa a pessoa irreconhecível e uniformiza a imagem deles, que tem até um jeito característico de se comportar na frente das câmeras.

Dummy tem o visual repaginado para o BBB 23

O diretor de TV Boninho revelou que o personagem Dummy ganhou um novo figurino antes do BBB 23. Nas imagens, Boninho contou que o Dummie vai aposentar o tradicional macacão azul e amarelo e passará a usar um macacão branco com detalhes amarelos.

“Ano novo, vida nova... Dummie novo”, disse ele na legenda do vídeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Dummy ganha novo papel nas dinâmicas do Jogo da Discórdia

Uma decisão da produção do BBB 23, da Globo, surpreendeu o público do reality show nas noites de Jogo da Discórdia. Quando a dinâmica envolve algum tipo de contato físico, os personagens são escalados para fazer a interação no lugar os participantes.

A participação direta do Dummy começou em um jogo da discórdia com torta na cara. Assim, o personagem Dummie foi o responsável por dar a tortada no participante escolhido . O apresentador Tadeu Schmidt explicou como seria o Jogo da Discórdia. Na dinâmica, os participantes se dividiram em três grupos de 7 pessoas cada um e deveria escolher pessoas dos grupos rivais para definir quem não é confiável. A cada rodada, um deles sentada em uma cadeira e chamava uma pessoa para levar a tortada.

Então, o público foi surpreendido quando o Dummie foi o responsável por dar a tortada na pessoa escolhida. Em edições anteriores, o próprio participante que escolheu o rival era quem jogava o item no rosto do outro – como um balde de água, por exemplo. Porém, agora, a regra mudou.