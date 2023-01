BBB 23: Saiba o nome verdadeiro de Bruna Griphao, participante do Camarote

Atriz Bruna Griphao explicou que seu nome artístico diferente é uma homenagem aos pais

Bruna Griphao (24), umas das integrantes do time Camarote do BBB 23, virou destaque nas redes sociais nesta quinta-feira, 12, após finalmente ser anunciada para o reality. Cotada para entrar no reality desde 2021, ela acabou chamando atenção após revelar que seu nome de batismo é diferente do artístico.

Mas afinal, qual o nome verdadeiro de Bruna Griphão? A artista, que já estrelou diversas novelas da TV Globo, se chama Bruna Grigoriadis Orphao . Ao ingressar na carreira artística, ela resolveu homenagear seus pais e juntou os dois sobrenomes.

Em entrevista para o Gshow, a famosa confessou que se arrepende da escolha. "Juntei pra minha mãe e meu pai não ficarem chateados. Eu tinha uns 12 anos, mas me arrependo. Eu acostumei, mas não amo Griphao", revelou ela em entrevista ao Gshow.

Mas as novidades envolvendo o nome de Bruna não param por aí. Muitas pessoas acabam se confundindo e falando errado, por conta da grafia com "ph" e a falta de acentuação. Então, para não ter dúvidas, a pronúncia correta do nome da sister é: "Grifal" .

Mais uma Camarote confirmada! Bruna Griphao é bagaceira pura e tá prometendo INTENSIDADE no jogo! 🔥 #BBB23#BigDay#RedeBBBpic.twitter.com/n4FnYrehHW — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 12, 2023

O QUE ESPERAR DE BRUNA GRIPHAO NA CASA MAIS VIGIADA DO BRASIL?

Em sua primeira chamada para o programa, Griphao já deixou claro que não é nada do que as pessoas costumam achar à primeira vista. Para o BBB 23, ela quer mesmo é mostrar o quanto é intesa, impulsiva, extrovertida e bagaceira. "Eu vejo o BBB como o maior desafio da minha vida. É uma oportunidade única, que eu não vou deixar passar", afirma.

Ela ainda comentou que pretende aproveitar todas as festas, mas sem esquecer seu lado competitivo para vencer o reality. Quanto a um romance, ela diz que não tem a intenção de se envolver no reality global, porém, não descarta a possibilidade. "Sou imprevisível", acrescenta.