BBB 23: Saiba o horário do Big Fone nesta quinta-feira, 23

É hoje! Big Fone vai tocar nesta quinta-feira, 3, que também terá prova do líder e formação do paredão. Saiba tudo sobre o início da Semana Turbo no BBB 23

A quinta-feira será animada na casa do BBB 23, da Globo. O início da Semana Turbo do reality show promete agitar os brothers com Big Fone, Prova do Líder e Formação do Paredão. Saiba como tudo acontecer!

O Big Fone vai tocar às 18h30 desta quinta-feira, 23. Quem correr para atender ao chamado vai ganhar o Poder Supremo. Este poder vai mexer com a formação do paredão. O participante poderá trocar qualquer pessoa que esteja no paredão, inclusive a indicação do líder, por outra pessoa.

Durante a edição ao vivo desta noite, os participantes fazem uma nova prova do líder para definir a liderança da rodada. Porém, Key Alves, Gabriel Santana e Gustavo não fazem a prova do líder por causa da consequência da prova de resistência da semana passada.

Logo depois, os brothers e sister já formam um novo paredão! A formação da berlinda terá a indicação do líder, o contragolpe do indicado do líder, a votação da casa e o uso do Poder Supremo.

A eliminação deste paredão surpresa será no sábado, 25.

Relembre o que Tadeu Schmidt disse no discurso de eliminação de Cristian

Na última terça-feira, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a eliminação de Cristian. Confira o recado dele no discurso de eliminação: "Chegou a hora, quando eu terminar seremos 16. Que expectativa né? Desde antes do outro paredão todo mundo queria um veredito sobre o Cristian. Pegando as palavras de alguns de vocês, a frase seria: 'não é possível que todo mundo nessa casa esteja errado e só você esteja certo, Cristian'. Ele sabia que não era general, não queria ser soldado, e tornou-se espião. Com todo o seu charme, que envolve a função, e todo o risco de ser desmascarado. Daquela maneira cruel reservada a um agente duplo. E foi desmascarado, virou vilão. Foi tão massacrado e isolado no jogo, que na hora de escolher a pessoa mais importante na casa, escolheu o Gustavo, que tinha acabado de votar nele para o paredão. Como uma pessoa nessa situação não vai sair?".

"Não é possível que todo mundo esteja errado e só ele esteja correto. E veio para o paredão justamente ao lado de quem levantou a voz com mais força contra ele, o Fred. E ao lado de quem melhor definiu seus movimentos, o Ricardo, ou pelo menos quem o definiu com mais charme. O Ricardo é o rei das referências. Para descrever os últimos acontecimentos do Cristian, ele citou cavalo de troia, os três mosqueteiros. Para falar de si mesmo, ele falou dos 300 de esparta. Mas, sobretudo, para se apresentar, o Ricardo trouxe o jogo de palavras, o Alface, Alfacinho, porque ele é facinho. A gente sabe que o sentido é outro. Se tem uma coisa que ele não é, é fácil, se irrita e não esconde, bate boca por qualquer questão e se exauta a beça. Seria esse o motivo de sua saída? Ou seria a petulância de botar o líder no Monstro? Aliás, botar o líder no monstro é o que, afinal? Maldade, ou gol de placa? Ou depende das circunstâncias? Ou não depende de coisa nenhuma, isso é do jogo? Será que a melhor referência para o rei das referências é camicase?".

"Ou será que hoje a vítima do paredão é o emparedado mais discreto? Não tem B.Os., não é alvo de ninguém e está no paredão por puro azar. O Fred gente boa, piadista, dançarino, sagaz, o cara das imitações, o cara dos bordões. Como saber se não é o Fred que é chato, véio? Como saber se o Fred não está fazendo pouco? E, diante do tanto que os adversários apresentaram, esse pouco está menor ainda. É tão pouco que é suficiente para tirá-lo do jogo. O que eu posso dizer é que os três tiveram chances de escapar do paredão. O BBB é muito dinâmico, sempre pode surgir um fato novo. E aí não tem resposta para vocês. Vocês começaram a história deste paredão com uma certeza: não é possível que todo mundo esteja errado e só o Cristian esteja correto. E aí eu pergunto: o que é certeza nessa vida? Não depende da perspectiva. Para quem sai hoje, eu posso falar com convicção, o que tirou você do jogo foi o medo. Quem sai hoje é você, Cristian".