BBB 23: Saiba como foi o retorno de Fred Nicácio para a casa

Após a eliminação de Marília no quarto secreto do BBB 23, Fred Nicácio volta de surpresa para a casa do BBB 23. Saiba como foi!

O médico Fred Nicácio está de volta à casa do BBB 23, da Globo. Depois da eliminação de Marília do quarto secreto do reality show, ele retornou em grande estilo para a convivência do reality show. A chegada dele aconteceu de surpresa no jardim da casa.

Em um momento, o apresentador Tadeu Schmidt falou para todos os participantes irem até o jardim para conhecerem um carro da ação da noite. Quando os dummies puxaram o tecido que cobria o carro, Fred Nicácio apareceu sentado no banco do motorista e já saiu do veículo gritando. Todos os participantes comemoraram o retorno dele e gritaram bastante.

“Eu voltei! Aqui é o meu lugar! Obrigado Brasil, que me colocou aqui de novo! O príncipe voltou coroado!”, disse ele, que passou os últimos dias no quarto secreto.

Fred Nicácio voltou para a casa do BBB 23 com a imunidade nesta semana.