BBB 23: Saiba como é o varal na área secreta do reality show

Bastidores do BBB 23: conheça como é a área onde os brothers estendem as roupas para secar

O BBB 23 começa na próxima segunda-feira, 13, e a equipe da CARAS participou do BBBXP, que é um dia especial para os jornalistas e influenciadores digitais conhecerem a casa do reality show nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro. A nossa repórter Fernanda Chaves mostrou todos os cantinhos da casa nos stories da CARAS Brasil no Instagram (@carasbrasil) e nós separamos um detalhe curioso para vocês: o varal do BBB!

A área do varal – onde os brothers e sister estendem as roupas para secar – não aparece no dia a dia do reality show, já que é uma área que não tem a imagem sendo transmitida pelo pay-per-view e nem na edição do reality show. O varal fica na parte superior da área externa da casa e não é tão bonito assim.

A área de secar as roupas é bem simples e não tem acabamentos, mas tem uma câmera secreta para monitoramento da equipe do reality show. Vale lembrar que os participantes seguem as regras de subiram ao local um de cada vez para que não fiquem lá conversando.

Nova função para os eliminados no BBB 23

No BBB 23, os eliminados da casa ganharam um destaque especial, com ações que podem mudar completamente o jogo. Pela primeira vez, os perdedores do reality terão o direito de enviar uma mensagem em vídeo com informações externas para um dos participantes da casa.

A mensagem será exibida em um telão para a casa toda assistir! A equipe do programa ainda fez questão que a mensagem pudesse ser utilizada para diferentes fins, seja para enviar um conselho, ou plantar uma semente da discórdia ao revelar informações duvidosas para a casa.

É a primeira vez que os eliminados podem fazer parte do jogo de alguma forma, já que além de instruir um participante amigo a tomar uma decisão, o perdedor também pode confundir um adversário que ainda está na casa com a mensagem, uma estratégia para mexer com a cabeça dos jogadores e ajudar seus aliados.