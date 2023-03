BBB 23: Ricardo se revolta com favoritismo de sister: 'Nunca vi jogar'

Ricardo desabafa ao receber informação de que uma sister é amada pelos fãs do BBB 23: 'Nunca deram muita moral para ela'

O brother Ricardo ficou mexido com uma informação que recebeu de Fred Nicácio e Larissa após o retorno deles na repescagem do BBB 23, da Globo. Ele não gostou de saber que a sister Amanda tem um certo favoritismo dos fãs do reality show. Tanto que ele desabafou com Sarah, Marvvila e Gabriel sobre essa questão envolvendo a Amanda.

"Eu nunca vi ela jogar. No quarto, não deixavam ela falar. Nunca deram muita moral pra ela falar", disse ele, e completou: "E mesmo assim ela se permitia estar naquele quarto. Ela se permitia ainda doar o voto dela. Quando você faz isso, tá sendo conivente. Tá deixando as pessoas te apagarem. Eu não vi nunca ela ter uma atitude".

Então, ele desabafou: "Mas se ela tá com esse total de seguidor, me desculpa, eu não sei o que o povo tá vendo".

O Alface segue falando que está sem entender os seguidores da Amanda, já que ela não toma nenhuma atitude mesmo sabendo que o Fred votaria nela antes de alguns do fundo do mar. #BBB23



🎥 Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/NGxTV4qrH7 — Dantas (@Dantinhas) March 24, 2023

Ricardo agita o edredom com Sarah Aline

Na madrugada desta quinta-feira, 23, o clima de romance tomou conta de Sarah Aline e Ricardo. Os dois foram flagrados pela câmera do reality show enquanto agitavam o edredom no quarto Fundo do Mar.

Os dois foram dormir juntos e trocaram carinhos ousados embaixo do edredom enquanto os outros colegas de confinamento estavam dormindo.

Nesta semana, Ricardo se declarou para Sarah ao cantar uma música da banda Tribalistas. “Você é assim, um sonho para mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você...”, afirmou ele. E ela respondeu: “Tem duas semanas que a gente beijou na boca, sabia? Tava pensando nisso real, tem duas semanas”.

Então, ele brincou: “Dois anos?”. E ela concordou. “Você é lindo. Lindo e chato”, brincou ela.