BBB 23: Ricardo se revolta após flagrar Cezar Black conversando com rivais: "Covarde"

Ricardo ficou irritado ao ver Cezar Black conversando com Amanda, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa

Ricardo ficou revoltado ao flagrar Cezar Black conversando com Amanda, Aline Wirley, Larissa e Bruna Griphao na área externa da casa do BBB 23. Irritado com a cena, o ele se sentou longe do grupo e começou a observar tudo à distância.

Sarah Aline se aproxima do brother, que desabafa: "Ele está falando de mim aqui, eu estou ouvindo", disse o biomédico para a sister. "Eu não vou ficar aqui se você for ficar fazendo isso", disparou a psicóloga. "Covarde do car****", comentou.

Em seguida, Ricardo confessou que quer enfrentar Black no paredão. "Eu torço para o Tadeu [Schmidt] me dar a oportunidade de contragolpe. Se eu não voltar no Bate e Volta, vou com cara e coragem para esse paredão. Se eu for, eu gostaria muito que ele fosse também. Vamos eu e ele para o paredão. Eu tenho certeza que eu estou tentando fazer meu jogo da melhor forma possível. Não sou melhor que ninguém. Se acontecer de eu ir, ele vai ter que ir junto", afirmou.

Cezar detona Ricardo em conversa com sisters

Na área externa da casa do BBB 23, Cezar Black se reúne com Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa, e começa a falar sobre Ricardo. O enfermeiro questionou as sisters sobre as atitudes e estratégias do biomédico, querendo saber se ele ainda falavam de jogo com elas mesmo após se mudar do Quarto Deserto para o Fundo do Mar.

Após ouvir as sisters, o brother opinou sobre o biomédico: "Ele tá se sentindo superior gente. Ele tá achando que só ele na casa está jogando, jogando bem, porque quando a Larissa falou 'tô achando ele jogador', aí meu irmão, ele surtou. Ele entrou em parafuso, cresceu o olho e agora tá se achando o supremo aqui dentro", afirmou.

