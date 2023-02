BBB 23: Ricardo revela ranço de brother na casa

No Raio-X do BBB 23, Ricardo desabafa sobre seu alvo no jogo e confessa que tem um 'rancinho' de brother

Na manhã desta quinta-feira, 23, o brother Ricardo desabafou no vídeo do Raio-X sobre a sua relação com Cezar Black. Os dois até tentaram selar a paz durante a festa do líder, mas o climão ainda continua. Em seu vídeo, ele confessou que tem um 'rancinho' do brother.

"Ontem a gente trocou uma ideia pra ficar um clima mais leve na casa, mas deixei claro que, não só por isso, ele vai deixar de ser meu alvo, o jogo continua da mesma forma", disse ele.

Então, o rapaz completou: "Não tenho raiva, não tenho ódio de ninguém, mas tem aquele rancinho ainda".

Raio-X de Rick! 🥬



Comentou sobre a conversa que teve com Black, e deixou claro que ele continua sendo seu adversário no jogo. Rick quer muito ganhar a prova do líder hoje para movimentar mais o jogo pois as coisas estão muito paradas!



📹 Globoplay | #TeamAlface#BBB23pic.twitter.com/AOWPUSHeQP — Ricardo Camargo | Alface 🥬 (@eitarickcamargo) February 23, 2023

Saiba como foi a conversa de Ricardo e Cezar durante a festa no BBB 23

Na madrugada desta quinta-feira, 23, Cezar e Ricardo conversaram sobre a rivalidade deles no BBB 23."Eu não tenho raiva, não, pô. Graças a Deus eu voltei (do Paredão)", falou o biomédico.

"Acho que tudo o que aconteceu ao longo do programa serviu para a gente de aprendizado. Desculpa se eu magoei você", acrescentou o baiano. "Está tudo certo. De boa", respondeu Ricardo. Em seguida, Cezar diz que para ele "zerou". "Mas se tiver Jogo da Discórdia, eu vou ter que usar as palavras lá, está ligado? Porque aí eu vou ter munição", comentou Ricardo.

"Sem falar de game", opinou Gustavo, que está ao lado dos dois. "No pessoal, está normal. Eu sempre falei: 'Game é game'", reforçou o biomédico. Os dois seguiram conversando sobre o jogo e combinam de seguir com respeito. "Se eu puder ser arquirrival seu até o final, sorte a minha de ter um antagonista. Não precisa a gente no outro dia estar forçando amizade, mas se puder ter um game com respeito, eu ataco e você me ataca com respeito, meu irmão, a gente vai até a final", avaliou Ricardo. "Eu não sou seu inimigo", afirmou Black. "Mas no game é meu adversário", destacou o biomédico.