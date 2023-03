BBB 23: Ricardo revela quem é o seu novo alvo: 'Já passou da hora'

Ricardo conversa sobre jogo com Sarah no BBB 23 e revela quem pretende colocar no paredão em breve

O brother Ricardo revelou que já tem um novo alvo para o paredão do BBB 23, da Globo. Em uma conversa com Sarah Aline, ele contou que quer indicar Bruna Griphao assim que tiver a oportunidade, pois acredita que todos precisam passar pelo paredão ao longo do jogo.

“A gente tem Aline e Bruna que não foram ao paredão. Tem a Amanda, que já foi para um...”, disse ele. E ela completou: “Black falou que vota antes na Aline do que na Bruna. Semana que vem, ela ainda não vai ao Paredão. Ele falou que ficou bolado com alguma que a Mami fez”.

Então, Ricardo rebateu: “Mano, ele está viajando na maionese, real. Ele contou para mim uma coisa. Por mais que eu me aproximei da Bruna, não esqueço das coisas que foram feitas, faladas e ditas. Embora eu esteja numa reaproximação com ela, isso não tira meu voto nela. Ela conseguiu contornar o Black”.

Logo depois, ele afirmou: “Bruna já passou da hora de ir ao Paredão há muito tempo”. Ao ser questionado se indica a sister para a berlinda se for líder, ele disse: “Fácil! Tem que ir, véi. Todo mundo tem que ir. Se ela voltar, eu boto outra pessoa”.

Ricardo descobre rota de fuga

Durante uma conversa na casa do BBB 23, da Globo, Ricardo arrancou risadas do público ao revelar que descobriu um jeito de fugir do confinamento. Ele contou que percebeu que é possível sair pela lixeira do programa, como se fosse uma passagem secreta. Porém, a produção não gostou nada de ver o assunto sendo dito em voz alta.

“Ontem eu fui jogar o luxo e eu já sacava isso... Se aquele lixo entra ali, alguém tem que tirar ele por trás. Ai eu olhei assim e falei: 'gente, vocês estão ligados que se quiser fugir, dá para fugir por aqui, né?'. Aí a Bruna: 'Mentira'. Eu falei: 'Dá uma olhada'. Aí lá vai ela”, disse ele.

Porém, a produção agiu rápido e emitiu um sinal de alerta para o brother trocar de assunto. Antes disso, ele também já tinha levado uma chamada de atenção quando falou da 'passagem secreta' pela primeira vez.