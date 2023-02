BBB 23: Ricardo revela para quem dará o colar do Anjo

Anjo da semana no BBB 23, Ricardo toma decisão sobre quem será imunizado no paredão deste domingo, 19

O brother Ricardo, o Alface, já decidiu quem vai ganhar a imunidade no paredão desta semana no BBB 23, da Globo. Em uma conversa com os amigos, ele contou que vai presentear um amigo, mas teme que o colega possa ir para o paredão caso o anjo seja autoimune.

Na conversa com Fred e Aline, Ricardo contou que pretende imunizar MC Guimê. Porém, Aline questionou sobre a possibilidade de ser anjo autoimune. “E se o Anjo for autoimune? Se for autoimune, o que pode ser, acho que o Guimê que está na reta. Vocês já pensaram nisso, né?”, disse ela.

Então, Ricardo afirmou que sua intenção é realmente imunizar Guimê. Assim, Fred questionou se existe a possibilidade do líder Cezar Black indicar Guimê caso Ricardo esteja imune e Aline concordou, dizendo que Cezar não teria outra opção.

“No Cris não corre nenhum risco?”, perguntou Fred querendo saber se Cezar indicaria Cristian, mas os colegas discordaram. “No Cris acho que ele não dá não”, disse ela sobre o líder.

Ricardo toma atitude radical e bota o líder no Monstro

No sábado, 18, Ricardo ganhou a prova do anjo e precisou escolher dois participantes para o Castigo do Monstro. Ele indicou Cristian e Cezar Black para a disputa. Ele e Black já tiveram atritos na casa do reality show e são rivais declarados.

Com a ida para o Monstro, Cezar, mesmo sendo líder, perdeu os privilégios do grupo VIP. Ele foi para a Xepa e viu o quarto do líder ser esvaziado pela produção, que tirou todas as comidas que ficam disponíveis para o líder. Ele pode apenas usar o espaço para dormir e para a higiene pessoal.

Cezar decide quem vai colocar no paredão

Antes de ser colocado no Castigo do Monstro, Cezar Black revelou que pretende indicar Ricardo, o Alface, para o paredão com o seu poder do líder. Ele justificou a sua decisão em uma conversa com os aliados na madrugada deste sábado, 18.

“Gente, só para vocês ficarem cientes. Acho que todo mundo já sabe. Eu não voto no Cris. Pelo líder, eu não voto nele. Mesmo sabendo que a gente jogava em grupo, ele nos traiu, eu não consigo votar nele. Hoje o meu embate pessoal é com o Alface, sabe?”, disse ele, e completou: “É completamente incoerente eu votar no Cris e não votar no Alface. Meu embate pessoal é com o Alface. Ele me falou muita coisa que me magoou, sabe?”.

Por fim, Cezar cravou: “O Alface já vai pela minha indicação”.