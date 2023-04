BBB 23: Ricardo revela estratégia de Fred Nicácio contra Amanda: ''Sem entender nada''

No Jogo da Discórida, Ricardo Alface expõe estratégia de Fred Nicácio contra Amanda após retornar à casa do BBB 23

Durante o Jogo da Discórdia, na noite de segunda-feira, 10, os brothers tinham que escolher emojis do queridômetro para os adversários no jogo e Ricardo Alface escolheu dar 'planta' para Fred Nicácio.

O biomédico, que é o líder e indicou o médico ao paredão, expôs a estratégia do médico contra a sister Amanda ao retornar à casa mais vigiada do Brasil após ter sido eliminado. "Espero que você saiba agora e não foram rasos meus argumentos, tá? Vamos lá", começou Ricardo. "Você disse ontem que era planta, mas planta carnívora. Planta carnívora come mosca e gafanhoto, pessoas grandes não. Cara, e eu sou muito grande", disse ele.

"Primeiro ponto, você volta do jogo, diz que tem um monte de informação sobre Amanda, fala um minuto sobre Amanda, resgatando coisa da primeira semana de jogo. Eu te questionei e você falou que era inteligente, tinha mais coisas sobre ela, que você não era burro e ia soltar aos poucos", continuou o brother.

"Segundo Jogo da Discórdia vai, puxa ela de novo e fala a mesma coisa. Eu fiquei sem entender nada. O que esse cara tá arrumando? Eu, quando te coloco no Paredão, não é sobre afeto, é sobre jogo, estratégia de jogo. Outra coisa, você me questionou ontem por ter te dado planta, te dei planta mesmo. Agora eu te pergunto: antes da Marvvila sair o que você estava me dando? Coração não era, quem estava me dando coração era Domitila, Sarah e Marvvila, porque é só perguntar pras pessoas que eu estava recebendo três corações", disparou Alface.

"Outra coisa, quando a Marvvila sai daqui, antes da Marvvila sair, você chegou juntando pra combinar voto dentro do quarto sem minha presença, esperava eu sair. Tá tudo certo, porque eu jogo sozinho. Foi a Marvvila sair, você fala: 'Então, gente, a Marvvila saiu e somos em cinco'", completou o biomédico. "Acabou o tempo. Não acabou o tempo, Tadeu?", questionou Nicácio, interrompendo Alface.

Vale lembrar que Fred Nicácio está no paredão em disputa contra Bruna Griphao e Sarah Aline. Um deles deixará o programa nesta terça-feira, 11, e logo após, uma nova Prova do Líder e formação de mais um paredão.

BBB 23: Cezar Black se revolta ao falar de Ricardo: ''Imbecil''

Cezar estava na área externa do BBB 23 com Fred Nicácio, quando reclamou em voz alta de Ricardo, após atitude do Líder da semana mais cedo nesta segunda-feira, 10: "Imbecil, sem noção, né, velho? O cara entra no quarto para filmar, bicho...". Mais cedo, o biomédico gravou uma cena do enfermeiro com Domitila barros para provocar o rival.

Assim que Black fala isso, o médico o aconselha: "Cuidado com como você vai falar as coisas para não se comprometer. Tem que tomar cuidado com as palavras para não se voltar contra você. Porque, se ele fala que você chama ele de imbecil, acabou. Fala arregão', palavras que já são comumente usadas aqui... Porque senão parece que você está xingando ele, aí ele vai pegar isso e desmerece a sua fala. Você consegue fazer isso!"

