BBB 23: Ricardo pressente voto de sisters e promete ação: ''Arregonas''

Ricardo pressente ser alvo de sisters e promete não deixar barato se parar no Paredão

Sem saber, Ricardo já adivinhou que é o próximo alvo das sisters do Quarto Deserto. Contando com a saída de Cezar Black do Paredão formado nesta terça-feira, 11, as participantes já apontaram seu novo alvo: Alface. Em conversa com Sarah Aline, o biomédico pressentiu que será votado pelas "desérticas".

O biomédico comentou que elas têm "pavor" de Domitila Barros e que por isso, é possível que mirem nele. "Se o Black sai, e uma delas ganha o Líder, quem você acha que elas colocam?", questionou o biomédico. "Eu", comentou a sister. "E voto?", perguntou o brother. "Domitila ou você. Aí é que a gente vai ver. Se pá, elas botam Domitila, porque também acho que elas gostam de usar a Domitila", avaliou a psicóloga.

O biomédico comentou que as sisters talvez considerem uma jogada recente dele, quando indicou Fred Nicácio ao Paredão. "Escreve o que tô te falando. Eu acho que [isso] pode pesar nesse momento porque acertei uma indicação do Líder", disse o brother. "Sinto que elas têm muito medo da Domitila", comentou a sister. "Elas têm pavor da Domitila. Não é medo, não, é pavor. Algo me diz que, se você for ao Paredão pelo Líder, tem grande chances da minha pessoa ir para o Paredão e pouca chance da Domitila ir pelo voto", declarou Ricardo.

O biomédico continuou: "Aí vou pagar para ver, aí é a parada que vou falar: truco". "Elas vão em você", alertou. "Se for em mim, é a hora que já falo: arregonas. Vou pagar para ver, não vou me antecipar, não. Se me coloca no Paredão, é um tiro no próprio pé. Isso é incoerente. Tô falando isso pra pensar lá na frente", disparou ele.

Leia também:Sisters do Quarto Deserto apontam novo alvo no jogo: ''Assim que o Black sair'

Após briga, Larissa defende sua volta e grita: ''Não cheguei com soberba''

Após a discussão tensa que teve com Cezar Black, Larissa desabafou com suas aliadas sobre a conversa tensa que teve com o enfermeiro no BBB 23. Durante a briga, a professora de Educação Física teve seu retorno à casa citada pelo enfermeiro e ela ficou afetada com as declarações do brother sobre ela ter saído e voltado ao jogo.

"Você saiu, você voltou. Você disse para todo mundo o que fez de errado, o que fez de certo", tentou Bruna Griphao consolar a amiga. "Eu não tô aqui para estar com vantagem acima de ninguém. Não tô, inclusive dele, fui numa boa falar de todos os erros que eu vi, que magoaram a minha família. Nunca usei isso. Não tô aqui para estar com vantagem a mais que vocês. Se eu sair, eu paguei pelo que errei aqui dentro. Se eu voltei, tive oportunidade de voltar", gritou ela.

"Todo mundo voltaria", falou a atriz. "E qualquer um aqui, se tivesse a oportunidade de voltar, voltaria também. Não cheguei aqui acusando ninguém. Escutei cada um, não cheguei aqui com soberba em nenhum momento", continuou ela.

Leia também:Larissa detona Cezar Black em discussão: ''Tive oportunidade de voltar''

Veja o vídeo da discussão de Cezar Black e Larissa: