BBB 23: Ricardo opina sobre favoritismo de sister: ''Estranha''

Após saída de Fred Nicácio, Ricardo opina sobre informações trazidas pelo brother sobre sister ter favoritismo

Após uma noite cheia de emoções com eliminação, nova liderança e paredão, Sarah Aline e Ricardo foram dormir no Quarto do Líder. Deitados na cama, os brothers conversaram sobre a postura de Amanda no BBB 23. Eles comentaram sobre as informações trazidas de Fred Nicácio de fora da casa sobre ela ser uma das favoritas da edição.

"Teve o negócio da Amanda, que ele bate com força dizendo que ela tem 2 milhões de seguidores lá, mas ela não era forte e que ela só é forte por causa de uma fanfic", disse o biomédico sobre o que o médico trouxe de fora do reality.

Ricardo seguiu analisando o jogo de Amanda. Em seguida, disparou: "A Amanda é estranha, esquisita, e é carismática nessa esquisitice dela". "Ela é atrapalhada. É a palavra", completou Sarah Aline. "Uso estranha, minha estranha favorita que falo com ela. Tenho direito de falar isso. Ela é estranha, meio esquisitinha", falou Alface da participante.

"Quando ele [Fred Nicácio] faz isso, traz uma forma de achar que é só isso. Isso também pode soar como arrogância, só ver os pontos negativos, mas também não ver os positivos da pessoa", analisou sobre a eliminação do médico.

Leia também:Larissa detona Cezar Black em discussão: ''Tive oportunidade de voltar''

Ricardo pressente voto de sisters e promete ação: ''Arregonas''

Sem saber, Ricardo já adivinhou que é o próximo alvo das sisters do Quarto Deserto. Contando com a saída de Cezar Black do Paredão formado nesta terça-feira, 11, as participantes já apontaram seu novo alvo: Alface. Em conversa com Sarah Aline, o biomédico pressentiu que será votado pelas "desérticas".

O biomédico comentou que elas têm "pavor" de Domitila Barros e que por isso, é possível que mirem nele. "Se o Black sai, e uma delas ganha o Líder, quem você acha que elas colocam?", questionou o biomédico. "Eu", comentou a sister. "E voto?", perguntou o brother. "Domitila ou você. Aí é que a gente vai ver. Se pá, elas botam Domitila, porque também acho que elas gostam de usar a Domitila", avaliou a psicóloga.

O biomédico comentou que as sisters talvez considerem uma jogada recente dele, quando indicou Fred Nicácio ao Paredão. "Escreve o que tô te falando. Eu acho que [isso] pode pesar nesse momento porque acertei uma indicação do Líder", disse o brother. "Sinto que elas têm muito medo da Domitila", comentou a sister. "Elas têm pavor da Domitila. Não é medo, não, é pavor. Algo me diz que, se você for ao Paredão pelo Líder, tem grande chances da minha pessoa ir para o Paredão e pouca chance da Domitila ir pelo voto", declarou Ricardo.

O biomédico continuou: "Aí vou pagar para ver, aí é a parada que vou falar: truco". "Elas vão em você", alertou. "Se for em mim, é a hora que já falo: arregonas. Vou pagar para ver, não vou me antecipar, não. Se me coloca no Paredão, é um tiro no próprio pé. Isso é incoerente. Tô falando isso pra pensar lá na frente", disparou ele.

Leia também:Sisters do Quarto Deserto apontam novo alvo no jogo: ''Assim que o Black sair'