BBB 23: Ricardo leva bronca de Cara de Sapato: “Tu é muleque”

Cara de Sapato discutiu com Ricardo por conta da guerra de espuma no BBB 23

Os confinados da casa mais vigiada do Brasil ainda estão lidando com as consequências de suas atitudes na festa da madrugada desta quinta-feira, 14. A noitada do BBB 23 terminou com uma guerra de espuma em um dos quartos, iniciado por Ricardo (30) e hoje à tarde, o brother acabou tomando uma bronca de Cara de Sapato (32) por conta da brincadeira.

De início, Ricardo colocou a culpa da guerra em Larissa (24), mais tarde, ele acabou se contradizendo e disse que a responsável era Marvvila (23). Cara de Sapato pediu para o biomédico se explicar, em tom nervoso: “Escuta aqui, sem brincadeira, tô falando sério, quem aqui no quarto entendeu que ele de fato estava falando da Lari?”, disse o lutador.

Ricardo mudou a conversa e tentou explicar que a educadora física quem pegou a espuma primeiro. Cara de Sapato rebateu e deu uma bronca: “Tu segura teus B.Os, tu é moleque. Moleque! Tu é moleque, rapaz, quem começou foi tu. Foi tu ou a Lari?”, perguntou novamente. Alface, como é apelidado pela casa, começou a falar palavrões em inglês: "Fuck you', 'fuck' tu, 'fuck' a porr* toda, meu parceiro!”, disse.

Depois da discussão, todos caíram na risada e pediram para que o brother não brincasse mais com espuma após as festas, já que a guerra acabou gerando o caos entre os confinados durante a noite.

Guerra de espuma após festa termina em confusão:

Vários brothers se incomodaram com a guerra de espuma no after da última festa do BBB 23. MC Guimê foi quem iniciou uma rima em um dos quartos, em seguida, Ricardo pegou a espuma de barbear e começou a passar nos brothers, o que se tornou uma guerra generalizada.

Aline Wirley (41), que dormia no quarto, ficou estressada com a situação e acabou puxando Marvvila, depois as duas discutiram no banheiro. MC Guimê (30) não gostou da reação da ex-rouge e foi tirar satisfações. Larissa também ficou irritada com a cantora de pagode, que jogou espuma em seu olho e Sarah (25) reclamou da brincadeira de alface para as sisters.