BBB 23: Ricardo faz revelação surpreendente sobre Sarah: ''Não vou poder dar atenção''

Ricardo faz revelação sobre continuar relacionamento com Sarah Aline fora da casa e surpreende com justificativa

Após a eliminação de Sarah Aline, Ricardo Alface comentou com Domitila como ficará o romance com a psicóloga fora do BBB 23. Em uma conversa sincera, o biomédico revelou que não sabe ao certo se conseguirá assumir um relacionamento sério.

"Eu lembro que ela falou isso de ter medo lá fora, da gente lá. Eu falei pra ela: 'O que posso te falar é o seguinte: de coração, quando eu sair daqui, a única coisa que vou querer fazer é minha família'. Estou há um ano longe da minha família", falou ele.

"É um ano mesmo, última vez que vi minha mãe foi em abril", contou o biomédico como a família influencia na relação. "Eu falei pra ela que quero curtir minha família. Então falei: 'Se quero ter algo com você lá fora, na verdade, não tem como ter você se você não for minha prioridade'. A minha prioridade nesse momento vai ser minha família. E eu vou tentar fazer alguma carreira. Fazer meu pé de meia. Não vou poder dar atenção 100%", explicou ele.

Contudo, Alface declarou que deseja ter Sarah em sua vida. "Não sei se vai ser minha mulher, namorada, esposa ou somente minha amiga, mas isso a gente vai descobrir lá fora. Ela me fortaleceu muito pro chão aqui", acrescentou ele.

De volta ao Mais Você, Ana Maria Braga (74) retornou com tudo ao posto nesta segunda-feira, 17, e não escondeu sua opinião sobre o BBB 23 durante o café da manhã com a eliminada, Sarah Aline. Ao recepcionar a psicóloga, a apresentadora logo de cara revelou o que achou da saída da jovem.

Sincera, a loira ignorou a "regra", de não dar opinião em certos assuntos no programa, e se mostrou descontente com o resultado do paredão do reality. A ex-sister saiu com 58,2% dos votos na disputa com Bruna Griphao e Aline Wirley.

"Devo lhe confessar de novo que não esperava ter você aqui hoje", comentou que não esperava o resultado da berlinda."Tava torcendo pra não te ver aqui hoje, é feio falar isso? Não, agora já tá no fim do jogo", disparou a apresentadora sem medo.

Veja o momento sincero de Ana Maria Braga com Sarah Aline: