BBB 23: Ricardo faz descoberta e a produção dá alerta para ele

Ricardo descobre passagem secreta na casa do BBB 23, conta para os colegas e a produção dá chamada de 'atenção' para ele

Durante uma conversa na casa do BBB 23, da Globo, Ricardo arrancou risadas do público ao revelar que descobriu um jeito de fugir do confinamento. Ele contou que percebeu que é possível sair pela lixeira do programa, como se fosse uma passagem secreta. Porém, a produção não gostou nada de ver o assunto sendo dito em voz alta.

“Ontem eu fui jogar o luxo e eu já sacava isso... Se aquele lixo entra ali, alguém tem que tirar ele por trás. Ai eu olhei assim e falei: 'gente, vocês estão ligados que se quiser fugir, dá para fugir por aqui, né?'. Aí a Bruna: 'Mentira'. Eu falei: 'Dá uma olhada'. Aí lá vai ela”, disse ele.

Porém, a produção agiu rápido e emitiu um sinal de alerta para o brother trocar de assunto. Antes disso, ele também já tinha levado uma chamada de atenção quando falou da 'passagem secreta' pela primeira vez.

Ricardo Alface descobriu que dá pra fugir da casa pelo lugar onde botam o lixo. Boninho não gostou. #BBB23pic.twitter.com/VWe95xe0O2 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 20, 2023

Bruna Griphao desabafa no Raio-X

No raio-X do BBB 23, Bruna Griphao aproveitou para desabafar sobre a formação do paredão.

"Ontem foi formação de Paredão. Acho que, no final das contas, saiu como a gente achava que ia sair. Eu até comentei no quarto que eu sabia que, quando indicasse a Domitila, sabia que ela ia me tratar mal pra caramba, porque normalmente é o que ela faz. E, pelos motivos desde o primeiro veto, ela só é uma opção de voto para mim também. Realmente falei a verdade no meu discurso. Não é perseguição, é só que não tem como ser incoerente com o que a gente sente aqui dentro, infelizmente”, disse.

“E é uma sensação muito chata. Eu realmente estava vendo coisas muito positivas nela, mas... enfim. Não tem o que fazer. São essas reações que geram as minhas reações. E é isso. Por favor, deixem o Fred ficar”, pediu.