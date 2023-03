BBB 23: Ricardo entra para ranking inesperado do reality show com ex-BBBs

Ricardo conquista dinâmica do BBB 23 por três vezes e vai parar em ranking com alguns ex-BBBs sortudos

O brother Ricardo deu o que falar no último final de semana ao ganhar a prova do anjo pela terceira vez no BBB 23, da Globo. A conquista fez o rapaz entrar para um seleto ranking com ex-BBBs.

De acordo com o site da atração, ele entrou para o grupo de participantes que conseguiram conquistar a prova do anjo várias vezes. A lista conta com Arthur Aguiar do BBB 22, Caio do BBB 21, Tamires do BBB 15, Carlos do BBB 6 e Marcela do BBB 4.

Vale lembrar que o ex-BBB Matheus, da 16ª edição, ganhou a prova do anjo quatro vezes. Porém, o grande campeão do ranking é Dhomini, do BBB 3, que ganhou a prova do anjo em cinco oportunidades.

Ricardo fala sobre indicação de sister ao paredão

No vídeo do raio-x do BBB 23, Ricardofalou sobre a decisão de indicar Amanda para o paredão. Ele defendeu a decisão ao mandar um recado para os fãs. “Bom, agora o negócio é o seguinte: afunilou. Todo mundo vai ter que tomar voto agora, não adianta. Ontem a Amanda ficou pistola comigo, mas não tem o que fazer. Eu não ia desperdiçar o meu voto, não ia avisar ela antes que eu ia votar nela. Aqui não é um jogo que você tem que ser sincerão demais, chegar para a pessoa e contar todos os seus movimentos”, Ricardo iniciou as justificativas.

"Ela já me levou para o Jogo da Discórdia, já tinha atrito comigo no quarto várias vezes. Quando fui chamado de 'traidor' pelo Fredinho, ela falou que as minhas atitudes eram de traidor, sim. Sempre dizia que eu estava em vantagem, porque eu tinha pessoas do outro quarto que estavam comigo... Bom, fiz meu jogo. Tive que votar nela, não tem o que fazer. Jogo é jogo", e concluiu o vídeo de justificativa.