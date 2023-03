BBB 23: Ricardo e Sarah discutem após dividirem opinião sobre Larissa: ''Bota ela''

Ao conversarem sobre jogo, Ricardo e Sarah se desentendem e acabam discutindo ao falarem de Larissa

Mesmo após ter ouvido uma declaração emocionante de Sarah Aline na cama, Ricardo Alface acabou se irritando ao conversar sobre jogo com a siser nesta quarta-feira, 29. Na academia da casa mais vigiada do Brasil, eles falaram sobre as próximas estratégias e se desentenderam ao tocarem no nome de Larissa, que retornou ao reality com informações de fora e tem relembrado falas de Domitila.

O biomédico comentou sobre a escolha da professora de não colocar a miss no paredão: "Se eu vejo minha mãe triste, eu não quero nem saber, ponho [no Paredão] e o Brasil decida. Se ainda achar que eu tenho que sair, que eu saia. Mas, você tá doido? Oxente! Eu volto de voadora".

Sarah então opinou: "Tudo bem, é o que você faria. Mas você também trazer essa questão dessa forma parece que a Larissa não está botando a seriedade que a Larissa tem que pôr nos assuntos, cara". "Ela está tentando ser estratégica. Isso não muda o fato que ela se magoou, que ela viu a mãe dela chorar. Eu entendo o que você quis dizer (...), mas não fica questionando isso", disse a sister.

Ricardo discordou: "Sarah, de novo, você me complica muito". Sarah respondeu: "Você também se complica muito". Alface continuou: "Você acabou de dizer que eu estou querendo dizer que a dor da Lari não é tamanha. Deu a entender, sim, isso. Eu vou te falar, respeito sim a dor dela, eu entendo completamente, assim como me afetou".

"Eu não achei nada legal, o que a Domi falou foi um erro. Se eu, Ricardo, vendo de fora eu tenho a visão que a Domi fez isso e vejo pessoas a minha volta, minha família triste e eu venho pra cá, vou nunca pensar em estratégia. Ainda mais sabendo que ela ficou pau a pau no Paredão com o Fred. Eu vou é botar ela", declarou ele.

Ricardo e Sarah se desentendem ao falarem de brother

Antes de tocaram no nome de Larissa, Ricardo e Sarah falaram de Cezar Black. "Possivelmente eu vou pela casa e se tiver contragolpe eu puxo o Black", comentou Alface. Sarah Aline então disse que o brother é prepotente ao defender que ele não pode ter certeza de que o enfermeiro sairia em um Paredão.

"Não é prepotência não, é minha visão de jogo. Se o Brasil vai tirar ele ou não aí é problema do Brasil. Mas olhando a trajetória do Black aqui no jogo, qualquer pessoa que ele for... Eu tô falando só de jogadas, de jogar o game", defendeu o biomédico.

O brother seguiu detonando o rival: "Em momentos de estresse do Black ele, não só passa do ponto, como entrega jogo de todo mundo... Gente do quarto dele, que defende ele, ele entrega. Não tem como defender". A sister então mostrou acreditar que as rivais do Quarto Deserto podem demorar para sair em um Paredão: "Acho que elas vão tirar um por um", e Ricardo opinou:"Se elas colocam o Black e for com alguma delas, o Black sai. Se o Fredão vai com alguma delas, o Fredão também pode sair. Porque o Fredão não está movimentando o jogo".