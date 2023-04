No BBB 23, Ricardo e Sarah Aline já trocaram várias declarações de amor; relembre

Desde que assumiram o romance no BBB 23, Ricardo e Sarah Aline já trocaram várias declarações de amor

O BBB ficou conhecido como um lugar não só de competição, mas também de romance, depois de vários participantes terem formado casais após se conhecerem no reality show. Com Ricardo (30) e Sarah Aline (25) não foi diferente. Os dois trocaram várias declarações de amor na casa mais vigiada do Brasil desde que assumiram o romance.

Ricardo e Sarah Aline entraram para o BBB 23 e, durante um bom tempo, permaneceram apenas amigos. Após alguns flertes durante as festas do reality show, a psicóloga assumiu o crush no brother. "Lá fora eu te beijo para caramba. Te beijo sem nem pensar duas vezes", declarou a sister para o biomédico em uma das festas do BBB 23.

Depois de escapar do paredão, Sarah Aline também viveu outro momento de declarações ao lado do amado. Depois de receber um abraço de Ricardo, ela expressou seus sentimentos: "A gente acampa, a gente faz a revolução. Te amo! Muito, muito, muito. Te amo".

As declarações de amor não vieram só da sister. Ricardo também demonstrou sua paixão, mas de uma maneira diferente. Em clima de serenata, o brother cantou um trecho de Velha Infância, canção de sucesso da banda Tribalistas. "Você é assim, um sonho para mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você", entoou para a amada no BBB 23.

Após vários momentos românticos, o casal de participantes do BBB 23 ainda passou uma noite juntos, que foi repleta de declarações. Em certo momento, Sarah Aline compartilhou seu amor pelo biomédico com um "eu te amo". Ricardo, por sua vez, ficou tão emocionado que chorou durante o momento.

Apesar do casal do BBB 23 já ter trocado várias declarações de amor durante o reality, pode ser que o relacionamento não continue depois da edição terminar. Ricardo declarou que não se enxerga namorando quando deixar o BBB 23. "Namoro, não. Eu acho que não, mas que a gente se completa bacana, se completa. Forte mesmo. Ela [Sarah Aline] é uma mulher muito da hora. Muito, muito mesmo", compartilhou em uma conversa no reality.