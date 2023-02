BBB 23: Ricardo e Fred se desentendem após brincadeira sobre a Xepa: “Não é piadinha”

Ricardo e Fred, que começaram como dupla na primeira semana do BBB 23, protagonizaram discussão acalorada na Academia

Nesta sexta-feira, 3, o BBB 23 amanheceu sob uma nova liderança: Gustavo. Com a vitória na Prova do Líder, o brother colocou apenas seus aliados do Quarto Fundo do Mar no Vip e deixou o resto da casa na Xepa.

Na academia, Ricardo, que já havia ficado na Xepa anteriormente, estava reclamando em tom de brincadeira sobre a situação. Porém, isso não agradou o influenciador Fred, que está pela primeira vez na Xepa.

“Não quero nem ouvir mais você falar. De verdade, mano”, começou dizendo Fred, já saindo da Academia após as brincadeiras de Ricardo.

Fred explicou seu descontentamento para Larissa, que estava na academia presenciando do clima tenso: “É na energia de que é uma bo*ta”.

Ricardo, conhecido como Alface na casa, se explicou: “Que energia, mano? É piadinha. Você solta as piadinhas, pode”.

O influenciador rebateu: “Não é piadinha. Aí é que tá, a gente já vai ter menos comida, se alguém ficar falando: ‘ai a comida é sem gosto, ai é a mesma coisa’”.

Alface, falando por cima de Fred, continuou se defendendo: “Meu irmão foi só uma piadinha, se você não gostou, beleza”. Então, o influenciador do canal Desimpedidos deixou a Academia atestando: “Não gostei”.

Desabafo!

Ainda nesta sexta-feira, 3, Sarah Aline comentou com Ricardo sobre o relacionamento que tem com o grupo Fundo do Mar, da qual faz parte.

“Eu sei que meu grupo desconfia de mim porque eu troco com você”, comentou Sarah sobre a impressão que as conversas com Ricardo, que é do grupo “rival”, causam.