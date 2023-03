BBB 23: Ricardo diz que Fred não quer continuar no jogo: "Está de saco cheio"

Em conversa com Domitila e Crezar Black, Ricardo diz que Fred não está mais querendo jogar o BBB 23

No quarto Fundo do Mar, Ricardo, Domitila Barros e Cezar Black conversam sobre o jogo do BBB 23, e começam a falar sobre Fred Desimpedidos.

Durante o bate-papo com os colegas de confinamento, a ativista social relembrou uma conversa que teve com o jornalista durante o tempo que eles ficaram no Quarto Branco, e contou que ele pensou em desistir do reality.

"Uma pergunta para você. Quando ele estava comigo no carro branco, ele disse que na noite anterior, ele tinha conversado com a Lari (Larissa) que ele queria apertar o botão verde, que ele já estava no limite, mas a Lari disse para ele não fazer porque era uma pessoa forte, tu acha que ele é uma pessoa dessas?", questionou a sister.

Ricardo, então, expôs uma conversa que teve com Fred no sofá. "Ontem, ele deixou claro para mim, conversando no sofá... Tipo: estou de saco cheio do game. Tipo, entre ficar aqui, num lugar que não faz mais sentido, prefiro vazar. Basicamente isso, dá a entender. Dá para ver na expressão dele que ele está de saco cheio", disse o biomédico.

Eles seguem falando e o brother dispara: "Ele está só, sentindo que todas as armas estão voltadas para ele. Quando ele estava no bem bom...", analisou ele, sendo interrompido pela sister. "No confortável, acostumado a ser aplaudido e não ter que fazer o corre", comentou Domitila.

"Por isso que falei que não teria jogo confortável para ninguém, todos voltaram os olhos nele. Ele está deixando claro que não quer mais game, não tem mais força, nitidamente, para continuar. É o que vejo", completou Ricardo.

Opções de voto

Ainda no quarto Fundo do Mar, Ricardo, Cezar e Domitila Barros falaram sobre opções de voto para o próximo paredão do BBB 23.

O biomédico disse que gostaria ter ganhado a prova para movimentar o jogo: "Se não virar agora, só Deus sabe quando vamos ter de novo um poder e ser maioria. Pela primeira vez são seis e quatro", fala a modelo. "Qual é a terceira opção?", pergunta o enfermeiro. "Quero entender", fala Domitila Barros.

"A minha mudou. Aline (Wirley) passou na frente", emenda Cezar. "Aline vai virar um voto, está muito sutil", fala Ricardo. "Aline nunca foi ao Paredão e é uma pessoa que eu não...", comenta o enfermeiro.

