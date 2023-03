BBB 23: Ricardo detona brother após discussão: ''Eu sou chato, mas esse se supera''

Após protagonizar discussão com Cara de Sapato por uso de máquina de barbear no BBB 23, Ricardo critica lutador de MMA

CarApós discutir com Cara de Sapato (32) durante a festa na casa do BBB 23, na madrugada deste domingo, 12, Ricardo (30) deu um tempo na sala, mas não segurou a língua e criticou o brother!

Depois de comentar sobre o desentendimento com Sarah Aline e Marvvila, quando elas saíram da sala na casa mais vigiada do Brasil, o biomédico disparou: "Que moleque chato! Eu sou chato, mas esse se supera. Supera, Sapato, que saco! Toda hora fica dando looping nas conversas, que saco. Que cara chato. Eu não sou flor que se cheire não, mas... Você tá é doido", comentou ele, sozinho.

A confusão começou por conta do uso da máquina de barbear. Após ter falado sobre o assunto com Amanda e MC Guimê, Cara de Sapato trouxe o ocorrido à tona novamente na madrugada, resolvendo conversar com Ricardo. Para o biomédico, esse assunto já tinha sido encerrado.

“Você cria problema onde não tem, você está arrumando treta onde não existe. Real mesmo. Você sabe o que acontece? Você chega e a sua defesa é sempre atacar. Isso daí você tem que saber controlar”, disse Ricardo para o brother.

A discussão começou a ficar acalorada entre os dois, e o lutador afirmou que Ricardo criava um ambiente desnecessário de estresse, e o biomédico respondeu que ele também o estressava.

Gabriel Santana tentou acalmar os ânimos, dizendo que o desentendimento não tinha sentido, mas os brothers continuaram discutindo.

Ricardo tentou acabar com a briga, mas Cara de Sapato insistia em continuar falando sobre o que teria causado a confusão. O lutador chamou o colega de confinamento de grosso, e Ricardo anunciou que se afastaria do ex-aliado. “Sapato, na moral, deixa eu te falar, você é muito sensível”, finalizou Ricardo. “Então me respeita”, pediu o lutador.

No Raio-X, na manhã deste domingo, Cara de Sapato cogitou votar em Alface. "Tô pensando muito no meu voto. Tava bem convicto, mas o Alface tem feito coisas que estão me fazendo repensar", disse o atleta, que completou: "Votar nele não é uma coisa que eu queria agora, mas ele tá arrumando vários atritos de situações bobas. Acho que isso vai me fazer votar nele hoje, vamos ver”.

Confira:

Alface falando os fatos sobre o Sapato #BBB23pic.twitter.com/6rXg8272qv — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 12, 2023

BBB 23: Fred e Larissa também discutem durante festa

Na madrugada deste domingo, 12, durante a festa do BBB 23 que contou com a apresentação de Luísa Sonza (24), Fred Desimpedidos (33) e Larissa (24) tiveram uma DR.

O casal do confinamento discutiu sobre uma situação que aconteceu no começo da noite. O influenciador disse que a sister foi "seca" com ele. “É justamente porque a gente fala de uma maneira irônica, aí fui lá e falei pra você: ‘Quer eu fale o quê?’. Aí te achei grossa. Pode ser uma má interpretação minha? Pode. Mas, ao mesmo tempo, eu te conheço e você também reconhece que é muito transparente. Eu não gosto que fique esse clima. Mesmo assim, eu fui lá e tentei", falou ele.

“Falei que você estava pistola. [...] Você falou: ‘Não fica perguntando, que já te falei que a próxima vez que a gente brigar, a gente não fica mais’”, disse ainda o brother. “Mas é verdade. Se a gente brigar mais uma vez, não vai ficar mais. Aqui no programa", declarou a professora de Educação Física.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!