BBB 23: Ricardo desabafa sobre atitudes de Cara de Sapato: "Fico chateado"

Na sala do BBB 23, Ricardo conversou com Paula e citou algumas atitudes de Cara de Sapato, o líder da semana, que o deixou chateado.

O biomédico desabafou sobre o fato do lutador não conversar com ele sobre jogo, já que os dois são estão no mesmo grupo, e ainda confessou que não gostou da justificativa dele ao escolher os brothers para o Cinema do Líder.

"Eu fico chateado porque Sapato não falou comigo nada do jogo, nada", lamentou ele. Paula respondeu: "Já comigo, ele conversa", afirmou a sister.

Ricardo, então, comentou sobre Cara de Sapato ter escolhido Key alves e Gustavo para o cinema. "Eu sou do grupo dele e eu estou na Xepa, mano. Eu falei para ele que se ele fosse o Líder podia escolher quem ele quisesse que eu ficaria de boa. Ele podia ter levado em consideração isso aí", desabafou.

Ele seguiu criticando a justificativa do líder. "Aí falar para mim que é amigão da Key e do Cowboy [Gustavo]? Amigo nada. É porque os dois são fortes. Pode ser amigo do Cowboy, mas amigão da Key também?", disparou.

Cara de Sapato faturou três vezes o prêmio do BBB 23

Aparentemente, o dinheiro não é a maior motivação para Antônio 'Cara de Sapato' Jr. participar do BBB 23. Isso porque o lutador faturou o triplo do valor oferecido pelo programa em apenas uma luta em outubro de 2021, durante o torneio da Professional Fighters League, organizado pelo MMA. Na ocasião, ele venceu contra o norueguês Marthin Hamlet, mesmo sendo o lutador mais novo da competição.

