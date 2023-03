BBB 23: Ricardo declara após briga no quarto Deserto: "Depois dessa semana, estou sozinho"

Ricardo foi acusado de trair o grupo e desabafou sobre o assunto

Após discutir com aliados do quarto Deserto e ser acusado de trair o grupo, Ricardo usou o Raio-X para desabafar sobre o ocorrido e declara que irá mudar de posicionamento a partir de agora.

"Que bom que isso aconteceu. A partir desse momento, depois dessa semana, estou sozinho. Está tudo certo", disse.

"O Cowboy (Gustavo) tinha chegado pra mim na época e falou que não votaria em mim. Eu disse que também não votaria nele e vieram levar isso à tona dizendo que quando eu fiz isso, eu era traidor com o grupo, porque eu expus outras pessoas para serem votadas, outras pessoas foram no Paredão por minha causa... Mas não é bem assim", explicou Ricardo.

O biomédico apontou que todos têm afinidades fora do grupo; no entanto, diz que só ele é julgado: "Todo mundo tem um trato aqui com alguém, todo mundo fala que não vai votar... Eu, com o cowboy na época, foi uma afinidade, foi coisa de jogo. Os outros são os bonitinhos, são os maravilhosos. Eles podem fazer isso por afinidade, mas eu, por jogo, não posso".

"Fui xingado de traidor, de desleal, que o público aí fora vai me julgar... Sinceridade mesmo: não fui desleal com ninguém, não passei por cima do meu caráter, não fui traidor. Simplesmente fiz o meu jogo sem expor ninguém. Eu não entreguei a cabeça de ninguém para o outro quarto pra ser votado".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

BBB 23: Fred e Ricardo discutem sobre prioridades no jogo: "Você vai começar a pagar por isso agora"

No quarto Deserto, os brothers discutiram. Aliados, eles não concordam com o pensamento de Ricardo, que diz ter Sarah Aline, do outro grupo, como prioridade no jogo.

Ricardo disse para todos do quarto que esse é o seu jogo e na conversa, revelou que tinha acordo com Gustavo de não votarem um no outro.

O grupo acha, então que ele errou em não falar isso pra eles e que isso pode ter mudado várias votações passadas.