BBB 23: Ricardo critica Larissa e reclama de 'piadinhas' da sister: "Não vai entrar na minha mente"

Ricardo se queixou da postura de Larissa com ele e afirma não ter 'medo'

Após uma série de desentendimentos e treta entre os aliados, Ricardo desabafou com Sarah Aline sobre moradores do quarto Deserto.

Em especial, o biomédico criticou Larissa e se queixou da postura da professora de Educação Física em relação a ele no BBB 23.

"Não vou ficar sendo humilhado num lugar para estar protegido porque o grupo é mais. Não vou estar votando em você nesse momento, porque você nunca me fez nada. Você já me fez mais do que muita gente ali. O pessoal fala que me protege, me protege como? Só votando em maioria, porque convém pra todo mundo", começou ele.

Então, o biomédico criticou a professora de Educação Física a respeito das piadas que ela anda fazendo sobre ele na casa mais vigiada do Brasil.

"A Lari estava ali de piadinha comigo, eu odeio isso. Essa guria não vai entrar na minha mente, cantando 'a gente vai ter que votar entre a gente'. Hoje, ela ficou o tempo todo lá no quarto falando que, a partir da próxima semana, já pode votar entre a gente, porque teve o rolo todo comigo, entendeu? Ela está nessa de querer votar em mim. Pode votar. Sinta-se à vontade, mas vai vir junto. Eu não tenho medo", declarou.

Ricardo aproveitou a conversa com Sarah Aline para criticar Fred

Ele continuou e também aproveitou para criticar Fred: "Saco, ficar abaixando minha cabeça pra ninguém, não. Isso que me deixa mal. As pessoas ficarem chamando de traidor na minha cara, gritar, pô! E falarem: 'O Brasil vai te julgar lá fora'. Está de sacanagem? Nunca levantei a voz pra ele, nunca usei nenhuma palavra para ofender. Coisa ridícula. É feio, pô".

Em seguida, o brother, então, prometeu que, a partir da próxima semana, não vai jogar mais em grupo. Além disso, ele disse que não sentiu sinceridade após o pedido de desculpa que rolou depois da briga.