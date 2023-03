BBB 23: Ricardo aponta alvos para o paredão: "Tive embate direto"

Ricardo conversou com Sarah Aline sobre o próximo paredão do BBB 23

Nesta sexta-feira, 10, Ricardo, Sarah Aline e Gabriel Santana conversaram no Quarto Fundo do Mar sobre a formação do próximo paredão do BBB 23.

Durante o papo, a sister levantou a hipótese de MC Guimê se tornar o líder e indicar Cezar Black para a berlinda. Ela acredita que será alvo do Quarto Deserto caso isso aconteça.

"A única coisa que a gente fica na dúvida é a Mamy [Aline Wirley], se ela votaria ou não, mas eles seriam seis votos com a Mamy e aí pra gente daqui com o Cezar sendo indicado também pelo Líder, um voto que por exemplo, pelo menos eu acho que a Domi e o Cezar iria e o Facinho também e o Gabe está pensando, seria na Lari", disse ela.

Gabriel, então, comenta: "Não estou pensando, falei que pra salvar você", respondeu o ator, sendo interrompido pela psicóloga, que segue falando sobre a votação. "Sim, a possibilidade é essa, a única questão é que pode ser que também empate e o Guimê tenha que desempatar, mas se a Mamy por exemplo não votar e a gente estiver com seis votos, eu não vou e ela vai, entendeu?", acrescentou.

Após a explicação de Sarah, o ator questiona Ricardo sobre quem ele indica caso se torne o líder. "Eu? Putz, fácil, é a Lari, nem penso duas vezes. É só uma e se ela receber Anjo eu tenho outra pessoa também", respondeu ele. "Bruninha?", questionou Gabriel. O biomédico comenta: "Cara, me desculpe, você é amigo dela, não tenho nem como te falar minha estratégia", justificou.

Em seguida, ele falou apontou seus alvos. "Eu tenho três alvos, o Black não deixa de ser alvo em hipótese alguma, só que eu nem preciso ir no Black, porque a casa toda vai no Black, então não tem nem pra que gastar o meu esforço", afirmou ele. "Eu quero trazer novas pessoas e são pessoas que eu tive embate direto. Fred, Lari e Bruna, fácil, sem pensar duas vezes. Em relação a isso estou muito safe", completou.

Vale lembrar que Ricardo e Guimê venceram a prova em dupla que vale a liderança do BBB 23, e apesar de serem parceiros, os "bad boys" parecem ter uma indicação diferente para o paredão e ambos fazem questão de arrematar o poder. Contudo, apenas um poderá ser o novo líder, e nenhum deles pretendem ceder.

