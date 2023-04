BBB 23: Ricardo alfineta Sarah Aline: 'Não entra na minha cabeça'

Ricardo explica para Sarah Aline o motivo de não concordar com uma ideia dela no BBB 23 e alfineta: 'Achou estranha a minha indignação'

O líder Ricardo teve mais uma discussão com Sarah Aline no final do dia desta sexta-feira, 7, no BBB 23. No Quarto do Líder, os dois discutiram por causa do comentário dela de que poderia imunizar Cezar Black caso conquistasse o colar do Anjo nesta semana. Ele não gostou nada dessa ideia, já que ele é o seu rival no jogo.

Na conversa, Ricardo explicou o motivo para não concordar com ela. "Você traz um e se, e se, e se... Aí você fala que achou estranha a minha indignação porque você disse que imunizar o Cezar é o seu jogo e eu não estou respeitando o seu jogo", disse ele. E ela rebateu: "É sobre eu ter que aceitar o seu jogo e você não necessariamente aceitar o meu... Se ele fosse necessário".

Então, ele continuou o seu pensamento. "Posso discordar várias vezes, aceitar ou não, não compete a mim. Você vai fazer o que você quiser, só que nesse momento que você fala da minha indignação, é óbvio... Falo para a pessoa que vou colocá-la no Paredão, você vê isso", afirmou ele, e completou: "Eu ganho uma Prova do Líder, você é minha primeira aliada, e você vai imunizar o meu maior inimigo, que não é o seu aliado, entende? Não entra na minha cabeça e nem de quem está lá fora, ouvir isso. Você conflita o que a gente está tendo".

Por sua vez, Sarah disse: "Eu falei que entendia que não fazia sentido eu fazer isso e nem quero". Ao ser questionada sobre o motivo para ter levantado esse assunto, ela disse: "Porque a Domitila acabou de trazer sobre imunizar o Black porque ele deu essa ideia para ela. Por isso que ontem eu estava te perguntando que se ele estivesse imunizado, o que você faria".

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 23

Na sexta-feira, 7, os participantes vão comprar o Poder Curinga, que vai ser o Poder da Mistura. No sábado, 8, os participantes fazem a Prova do Anjo. Desta vez, o Anjo não pode dar o Monstro para o líder porque o castigo é o paredão para as duas pessoas que vão estar no Monstro.

No domingo, 9, os participantes formam um paredão triplo. A formação começa com os dois emparedados pelo Monstro. O Anjo será autoimune. O líder manda uma pessoa direto para o paredão. A casa vota e manda mais uma pessoa. O dono do Poder Curinga vai trocar um dos dois emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa. O emparedado pelo líder salva um dos dois emparedados com o colar do Monstro. Então, a pessoa que ainda estiver emparedada pelo Monstro chama uma pessoa para o paredão. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta e formam um paredão triplo.