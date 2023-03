BBB 23: Ricardo Alface sente distanciamento de Guimê: ''Não me procura mais''

Após resultado do paredão, Ricardo Alface desabafa comentando distanciamento de Mc Guimê dele

Parece que os "bad boys" não são tão mais próximos como antes. Após vencerem a última Prova do Líder juntos e Ricardo Alface abrir mão do colar para Mc Guimê, os aliados não estão mais fechados como antes, principalmente com a ida do biomédico para o Quarto Fundo do Mar.

Depois do resultado do paredão desta terça-feira, 14, o brother, que permaneceu na casa, até comentou que está sentindo um distanciamento do cantor com ele.

"Todo mundo ficou contra mim, até o Guimê. Quando o Tadeu acaba de falar, o Guimê vem trocar uma ideia comigo. Meio que a gente já tinha brigado, não brigado, não vamos mais jogar juntos. Há dois dias eu vejo que ele não me procura pra trocar uma ideia, sair fora, uma resenha. Ele não me procura mais", falou Alface.

"Eu não sei o que tá se passando na cabeça dele, porque realmente eu sei que ele tá muito ligado com o pessoal de lá. Muito ligado. E é o jogo dele", disse o biomédico sobre o marido de Lexa ser fechado com o Quarto Deserto.

Em seguida, Ricardo desabafou sobre perder um amigo no jogo: "Eu vejo que a cada momento eu perco aquela vaga de parceiro. Tô na amizade no coração, mas eu vejo que tô perdendo aquela vaga, parece que não sou mais parceiro. Mas isso é da vida também".

"Às vezes você tem um grande amigo e ele vai deixando de ter aquele contato, aquele contato, e de repente já não é mais aquele grande amigo. Isso é normal. Mas pro jogo me deixa pra analisar ainda mais", falou sobre como são as amizades dentro da casa.

Juliette simpatiza com Alface mesmo após crítica do brother sobre ela

O resultado do Paredão do BBB 23 desta terça-feira, 14, está dando o que falar nas redes sociais. Inclusive, a campeã do BBB 21, Juliette Freire, comentou sobre a estadia de Ricardo Alface na casa.

Para quem não sabe, em uma conversa o biomédico chamou a cantora de chata e na ocasião os fãs, seus cactos, prometeram se unir quando ele fosse ao paredão para tirá-lo. Contudo, não foi isso o que aconteceu, porque o jogo mudou e o público preferiu a saída de Larissa, do Quarto Deserto.

Assim como grande maioria dos telespectadores, Juliette gostou da permanência de Alface no reality e comentou o resultado em seu Twitter. "Eu sabia que era amor kkk… Você é chato, mas é gente boa. Acontece", admitiu a artista.

Os internautas aprovaram a amizade dos nordestinos. "Cactos com Alface é real?", perguntaram. "Todo mundo é Alface até a Ju", escreveram outros.

Veja: