BBB 23: Ricardo Alface se revolta e declara voto em brother: ''Me irrita''

Após discussão, Ricardo Alface se revolta e declara brother como seu próximo alvo no jogo

O Jogo da Discórdia deixou o clima tenso na casa do BBB 23 nesta segunda-feira, 27. Após a dinâmica, Ricardo Alface e Cezar Black tiveram uma discussão feia na sala que acabou envolvendo até Amanda e Aline Wirley.

Depois de bater boca com o enfermeiro, o biomédico ficou indignado e foi desabafar com sua affair na casa, Sarah Aline.

"Foi um negócio de votação e eu falei para ele: 'Se precisar votar naquela segunda opção que você falou no quarto - ou era Aline ou era a Bruna, não lembro agora -, a gente pode trocar e eu estou com você se precisar trocar'. Se tivesse no mesmo quarto e ele votasse em alguém, eu ia votar. Era tipo isso", explicou o brother.

"Isso ficou entre eu e ele. Aí ele vem agora com a Amanda, a Bruna e a Aline, e joga no ventilador. E é sacanagem, velho. Não é a primeira que ele faz isso, ele faz isso com todo mundo. Em Jogo da Discórdia, ele vai e bota o nome dos outros, que ele botou o nome do Gabriel. Por isso, eu não queria dar corda", falou Ricardo.

Em seguida, o biomédico declarou Black como seu alvo no jogo: "Meu voto vai nele. Se eu pego o Líder, é nele. Não vai sambar mais, não". Ele continuou desabafando com Sarah: "Eu estou falando aqui exaltado porque já estou estressado. O Black me irrita, mano. Toda vez que ele está em exposição ele expõe os outros, toda vez. Não é homem para assumir os B.O.s dele."

"Não quero conversa com esse cara, ele pode vir falar o que for, eu vou virar as costas para ele. Eu sabia que eu ia me estressar com esse maluco, mano, eu sabia", disparou Alface indignado.

Veja a discussão de Ricardo Alface e Cezar Black:

Ricardo detona reação de sister após indicá-la ao paredão: “Fiz meu jogo”

Ricardo amanheceu irritado nesta segunda-feira, 27, após ter uma discussão com Amanda. O atrito começou depois que o biomédico decidiu indicá-la ao paredão do BBB 23 e a médica reprovou a atitude. Revoltado com a reação da sister, ele usou seu Raio-X desta manhã para explicar a decisão por trás de seu voto polêmico.

No vídeo diário, o biomédico, que ganhou a Prova do Anjo da semana, comemorou sua estadia na casa mais vigiada do Brasil: "Cheguei no top 10, graças a Deus”, e em seguida, falou sobre sua estratégia: “Bom, agora o negócio é o seguinte: afunilou. Todo mundo vai ter que tomar voto agora, não adianta", explicou.

“Ontem a Amanda ficou pistola comigo, mas não tem o que fazer. Eu não ia desperdiçar o meu voto, não ia avisar ela antes que eu ia votar nela. Aqui não é um jogo que você tem que ser sincerão demais, chegar para a pessoa e contar todos os seus movimentos”, Ricardo iniciou as justificativas.

"Ela já me levou para o Jogo da Discórdia, já tinha atrito comigo no quarto várias vezes. Quando fui chamado de 'traidor' pelo Fredinho, ela falou que as minhas atitudes eram de traidor, sim”, o biomédico também lembrou de sua antiga rixa com Fred Desimpedidos, eliminado do reality e condenou a atitude da médica.

Para finalizar, Ricardo relembrou outro atrito: “Sempre dizia que eu estava em vantagem, porque eu tinha pessoas do outro quarto que estavam comigo... Bom, fiz meu jogo. Tive que votar nela, não tem o que fazer. Jogo é jogo", e concluiu o vídeo de justificativa.