BBB 23: Ricardo Alface e Sarah Aline se desentendem: ''Agora a culpa é minha?''

Após conversa sobre o jogo de Domitila no BBB 23, Ricardo Alface e Sarah Aline discordam e protagonizam discussão

Depois de uma conversa sobre Domitila Barros (38) e os votos do Quarto Fundo do Mar, o casal Sarah Aline (25) e Ricardo (31) acabou discutindo.

"Eu vou te falar uma coisa, é uma visão minha, você estava com ela aqui e pode falar o que você quiser, mas eu, Ricardo, nunca vi a Domitila jogar", confessou o brother sobre o jogo da ativista.

Chocada, Sarah perguntou: "Que isso! O que é jogo pra você?". "Articular. Estou falando da minha visão de lá... Eu via a Domitila apanhar de ficar indo ao Paredão, mas eu nunca vi a Domi articular. Não falo no quarto, mas falo articular extra quarto, fora do quarto", falou o sergipano.

A psicóloga, então, questionou: "Mas, Facinho, como ela ia articular com pessoas que não queriam nem conversar com ela?".

"É isso que estou te falando, eu nunca vi ela articular fora do quarto, aqui dentro do quarto também nunca vi, mas eu sabia que as pessoas falavam que ela tinha voz aqui dentro... Quando ela tentou, ela entregou você para o Guimê", rebateu Alface.

Momentos depois de discordarem, Sarah disse para o brother: "Eu não vou ficar gastando minha energia, de verdade, faltando nove dias, para ficar lembrando votação que vocês fizeram lá no passado".

Ricardo questionou: "Quem está fazendo isso?". "Você acabou de falar do porquê a gente votava só nelas [Aline Wirley e Amanda]. Eu não vou ficar lembrando isso agora. Eu realmente não quero sair da vibe do vídeo da minha família [Presente do Anjo] num dia que eu posso sair daqui, de verdade", respondeu Sarah, que enfrenta o paredão com Aline Wirley e Bruna Griphao.

"Agora a culpa é minha? Agora a culpa é minha? Aí é brincadeira também", disparou ele. A psicóloga se defendeu: "Eu falei que a culpa é sua? (...) Deixa eu concluir...". Ricardo comentou: "Eu tentei concluir diversas coisas aqui e você não deixou". E Sarah voltou a falar: "Eu falei: eu só não quero sair dessa vibe por uma coisa que vai gastar energia".

Veja:

Ricardo: "Eu vou te falar uma coisa, é uma visão minha, você estava com ela aqui e pode falar o que você quiser, mas eu, Ricardo, nunca vi a Domitila jogar" #BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/Mlh9T8pNs5 — Big Brother Brasil (@bbb) April 16, 2023

BBB 23: Larissa revela comentário de Juliette sobre Ricardo e brother reage

Em bate-papo na área externa da casa do BBB 23, no sábado, 15, Larissa contou para Ricardo Alface de um comentário de Juliette (33) sobre ele nas redes sociais. "Eu acho, não tenho certeza, [que] a Juliette falou uma coisa boa de você", começou falando. A campeã do BBB 21 fez uma postagem citando o brother após ele mencioná-la em conversa dentro da casa.

Na sequência, Larissa comentou da fala de Juliette nas redes sociais. "Não tenho certeza. Parece que você falou alguma coisa e parece que ela comentou assim... 'Ele faz alguma coisa, mas no fundo, gosto dele'", disse a sister, concordando com Juliette.

Sorridente, Ricardo falou: "Que massa". O biomédico ainda refletiu sobre o comentário de Juliette e contou: "Minha chefe fala isso: 'Você tem um dom da gente odiar e amar ao mesmo tempo'".