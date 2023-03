BBB 23: Ricardo Alface discorda de 'pódio preto' de Fred Nicácio: ''Todo mundo jogando''

Em conversa com Sarah Aline, Ricardo Alface discorda de fala de Fred Nicácio de eliminar brancos do jogo para formar um 'pódio preto'

Ao voltar para a casa do BBB 23, Fred Nicácio fez várias revelações com análises para os brothers e acabou comentando com os participantes do Quarto Fundo do Mar sobre terem uma final com um "pódio preto", de pessoas pretas. Em conversa com Sarah Aline, Ricardo Alface revelou não concordar com a fala do médico e deu sua opinião.

"Ele falou uma coisa que eu não gostei, quando ele falou que só vai ter preto, vai ter que tirar os brancos. Não gostei disso. Porque, sinceridade, eu vejo todo mundo aqui como meus adversários, só vai ganhar um. Todo mundo aqui é participante do mesmo jeito. Independente da cor, se é branco, preto, amarelo... Pra mim é todo mundo igual, todo mundo jogando", explicou o biomédico a sua visão.

"Pra mim, são pessoas boas, são pessoas que têm suas falhas. E eu querer que fique só os pretos e saiam os brancos, isso é uma forma de exclusão também por conta da cor. Ele falar que quer ver três pretos na final, massa. Mas falar que quer tirar os brancos pra ficar só os pretos, eu não gostei", declarou o brother.

"Entendo o que você falou, entendo o que o Fred disse. E acho que é muito num lugar de que o Fred tava lá fora vendo as repercussões de tudo que aconteceu aqui dentro, tanto com ele e as outras percepções de como Brasil e nossa sociedade nos vê aqui dentro do jogo. E eu acho que esse sentimento que ele tem passa por um filtro de um desejo pessoal dele de querer ver algo diferente do que a gente costuma ver", opinou a líder.

"Entendo que gera um desconforto, porque a gente entrou aqui todo mundo como competidores, mas ele traz isso num lugar do que faz sentido pra ele. Acho que muito pelo que ele ouviu lá fora, pelo que ele vivenciou lá fora, e muito do que ele já fala sobre", comentou Sarah.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Ricardo se revolta com favoritismo de sister: 'Nunca vi jogar'

O brother Ricardo ficou mexido com uma informação que recebeu de Fred Nicácio e Larissa após o retorno deles na repescagem do BBB 23, da Globo. Ele não gostou de saber que a sister Amanda tem um certo favoritismo dos fãs do reality show. Tanto que ele desabafou com Sarah, Marvvila e Gabriel sobre essa questão envolvendo a Amanda.

"Eu nunca vi ela jogar. No quarto, não deixavam ela falar. Nunca deram muita moral pra ela falar", disse ele, e completou: "E mesmo assim ela se permitia estar naquele quarto. Ela se permitia ainda doar o voto dela. Quando você faz isso, tá sendo conivente. Tá deixando as pessoas te apagarem. Eu não vi nunca ela ter uma atitude".

Então, ele desabafou: "Mas se ela tá com esse total de seguidor, me desculpa, eu não sei o que o povo tá vendo".