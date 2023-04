BBB 23: Ricardo afirma: 'Ele conseguiu superar meu ranço pelo Black'

Ricardo conversa com sisters sobre Fred Nicácio e faz crítica ao rival no jogo do BBB 23

Nesta terça-feira, 11, Ricardo conversou com as sisters do Quarto Deserto sobre o que pensa de Fred Nicácio no jogo do BBB 23, da Globo. Ele contou que não consegue mais ficar muito perto do rival e até o comparou com seu outro rival no jogo, o enfermeiro Cézar Black.

“Ele conseguiu superar meu ranço pelo Black. Conseguiu, de coração, mas muito”, disse ele. Então, Amanda opinou: “Agora você está sentindo o que eu e o Sapato passamos na primeira temporada”.

Assim, Ricardo completou: “Foi tão covarde o que ele fez, e não foi a primeira vez que ele jogou ela [Sarah] contra mim. Tenho uma lista pra pontuar”.

Logo depois, ele ainda desabafou sobre mais atitudes de Fred. "Ele ficou o dia inteiro falando pra ela que ele tinha tomado meu lugar no top 3. Ela explicou pra ele isso. Ela me explicou, eu entendi. Mas ele começa a jogar isso aos poucos, e ela, como tá rebatendo durante o dia, ela tá questionando. Ele é inteligentíssimo. Ele não é bobo. (...) Tá engasgado, tenho como pontuar várias coisas. Eu ouvi ele conversando na cozinha com a Domitila, ouvi tudo. (...) Ele falou que ele gostava de quebrar expetativa dos outros, porque se os outros se decepcionassem com expectativas que tinha com ele, a culpa é dos outros. Eu ia usar isso", afirmou.

Ricardo opina sobre o próximo eliminado do BBB 23

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 10, em que Ricardo Alface ficou sabendo por Fred Nicácio que ele não está na final sonhada por Sarah Aline, o biomédico surpreendeu ao revelar que acredita na eliminação da affair ou do médico, mas não de Bruna Griphao.

Na cozinha da Xepa, o líder da semana conversou com as integrantes do Quarto Deserto e expôs sua opinião sobre o Paredão. "Não me desce. Eu digo, com a minha visão de game aqui. Ou [sai] ele ou infelizmente a Sarah, por coisas que ela andou falando, que ela tá sentindo. Ela tá abalada com o jogo, não de hoje, já tá abalada há um tempo", comentou ele.