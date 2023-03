BBB 23: Quarto Branco? Boninho faz mistério com dinâmica no reality

Diretor do BBB 23, Boninho compartilha spoiler misterioso sobre nova dinâmica no confinamento e web aposta em Quarto Branco

O diretor do Big Brother BrasilBoninho (61) deixou os seguidores curiosos nas redes sociais ao soltar dicas do que está por vir no reality show da TV Globo!

Nesta terça-feira, 07, Domitila Barros, Key Alves ou Sarah Aline vão deixar a casa no oitavo paredão, e o Big Boss garantiu que já na quarta-feira, 08, tem nova dinâmica na edição.

Ao publicar um vídeo em seu perfil no Instagram, o marido de Ana Furtado deu um spoiler misterioso, sem dar muitos detalhes. Segundo ele, mais informações serão dadas por Tadeu Schmidt no programa ao vivo.

"Tudo pronto para quarta-feira, a ação deve começar bem cedinho", contou ele. Os fãs repararam que nas hashtags ele usou as palavras "quarto" e "branco".

"Então Tadeu Schmidt, segura até amanhã? Eles também não vão contar até você explicar a dinâmica durante o 'BBB' de terça na TV Globo!!! Vamos ficar quietinhos!!!", escreveu Boninho na publicação.

Recentemente, Boninho já havia deixado no ar sobre um possível Quarto Branco e confirmou entrada de participante do programa "La casa de los famosos", do México. “A gente está entregando tudo que vocês estão pedindo. Vai ter exchange (intercâmbio com outro reality)? Vai! Quarto branco? Eu falei quarto branco?", disse ele.

Confira o spoiler de Boninho sobre dinâmica no BBB 23:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Boninho e Fátima Bernardes curtem almoço juntos no Rio

O diretor de TV Boninho teve um almoço especial na segunda-feira, 6, ao curtir a companhia da apresentadora Fátima Bernardes (60). Os dois foram fotografados durante a refeição em um restaurante em um shopping no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que os dois trabalham juntos nos bastidores do programa The Voice Brasil e The Voice Kids. Boninho é diretor na área de entretenimento da Globo e comanda os programas da emissora. Enquanto isso, Fátima Bernardes é a nova apresentadora dos programas musicais.

Há poucos dias, Fátima Bernardes confirmou que vai assumir o comando do The Voice Kids, que estreia nos próximos meses. “Eu não sei como vai ser isso minha gente! De casa já era uma emoção muito grande. Este processo é muito legal também, o fato de você, antes do programa ir ao ar, já fazer as entrevistas. Eu assistia aos ensaios, e é muito impressionante ver pessoas que no ensaio são uma e na hora do palco crescem, ou diminuem”, disse ela no programa Altas Horas, da Globo.

